Vivienda y política para los madrileños, las prioridades de Más Madrid este mandato

Baja por maternidad y vacaciones. Son los dos motivos por los que la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha estado unos meses fuera de los focos mediáticos. Ha aprovechado este tiempo para descansar, tras las elecciones del 28-M y 23-J, y reflexionar sobre lo ocurrido en los comicios municipales. También ha comenzado a elaborar una hoja de ruta sobre cómo será la postura de su formación durante este mandato, en el que el PP cuenta con mayoría absoluta. Vivienda más accesible y políticas centradas en la capital son las dos prioridades de su formación en el arranque del curso político.

En un momento en el que el centro de atención está puesto en la formación del Gobierno central y la amnistía, Maestre ha defendido que luchará para que las discusiones en los plenos municipales giren en torno a Madrid y no asuntos nacionales. "Desde Más Madrid lo que queremos es que se hable de los problemas de la ciudad, de las decenas de familias que no pueden llevar a sus hijos al comedor porque no saben si van a tener o no las becas de la Comunidad", ha asegurado Maestre. "Vamos a ser valientes, claros y transparentes en lo que pensamos de España, pero también vamos a estar concentrados en lo que pasa en Madrid", ha añadido.

Y en esa línea, ha defendido que van a ejercer un exhaustivo "control" sobre Almeida y su equipo de Gobierno "para que se hable de Madrid, se evalúe al Gobierno municipal, que ya no tiene excusas con las que tapar su gestión". Y es que la formación que encabeza Maestre, que también es líder de la oposición, va a "pelear" contra la mayoría absoluta en los plenos y las juntas de distritos "para que todos los madrileños se sientan escuchados".

El ámbito que, desde el punto de vista de Más Madrid, tiene mayor urgencia es la vivienda. Por este motivo, será uno de los puntos principales marcados en su agenda. "Es, hoy, el principal peso que afrontan las familias", ha manifestado Maestre. "Es para los jóvenes que no pueden independizarse y de muchas familias que viven ahogadas por el alquiler, por la cuota hipotecaria", ha añadido.

Y es que la portavoz de la formación en Cibeles ha calificado Madrid como una ciudad "difícil en la que vivir". Por ello, ha pedido a Almeida y a Ayuso que se pongan las pilas en esta materia, que apliquen la Ley de Vivienda e impidan "la ley del sálvese quien pueda".

Sobre los presupuestos municipales

Maestre ha regresado a la vida política con exigencias para Almeida. Una de ellas hace referencia a los presupuestos que el Ayuntamiento tiene que aprobar de cara al año que viene. Por ello, le ha exigido que deje a un lado "las excusas de mal pagador" y ha expuesto que el problema son los "números rojos" y no el techo de gasto de los Presupuestos Generales.

"Almeida no tiene ni una sola excusa para no hacer su trabajo porque tiene una mayoría absoluta y, desde luego, la capacidad técnica para poner encima de la mesa un borrador presupuestario", ha señalado la portavoz de Más Madrid. "Llegó a la Alcaldía de la capital con un superávit de más de mil millones de euros que hoy son números rojos y eso no es responsabilidad de Pedro Sánchez ni de Moncloa, no tiene que ver con los Presupuestos Generales. Tiene que ver única y exclusivamente con una mala gestión del dinero público que hace que hoy Madrid deba dinero, que hoy Madrid esté en números rojos", ha añadido.

Sobre la moción contra la ley de amnistía

El alcalde anunció que llevará al próximo Pleno la moción contra la ley de amnistía, siguiendo así el plan de Alberto Núñez Feijóo. Sobre este asunto también se ha pronunciado Maestre que, a falta de conocer los detalles que incluirá esta propuesta, cree que es una "vía muerta" la que están siguiendo el PP y Vox en Cataluña que no resuelve ningún problema.

Ha defendido que la posición de Más Madrid durante la sesión será "muy clara, muy valiente y muy transparente". "Defendemos que los problemas tienen que solucionarse, defendemos que la vía muerta de PP y Vox en Cataluña no resuelve un solo problema, defendemos que hay que normalizar la convivencia democrática en Cataluña y que hay que solucionar el encaje territorial en España porque hacer como que un problema no existe para sacar votos lo único que hace es empeorarlo. Hay que ser valientes, aunque eso tenga costes políticos en primer término", ha manifestado.

Cree que es el camino para que la sociedad catalana "sea plural, para que se conviva con normalidad, con democracia y con la libre expresión de las ideas".