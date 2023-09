Lluvia, ruina y descontrol: el lúgubre cóctel que destruyó las dos presas del Wadi Derna y sumió a Libia en un río de cadáveres

Son más de 5.200 los muertos y 10.000 los desaparecidos en Libia tras las riadas causadas por el paso del ciclón 'Daniel'. El país vive una pesadilla que ha caído del cielo. Otra. Porque este estado soberano del norte de África ―que limita con el mar Mediterráneo al norte, al oeste con Túnez y Argelia, al sur con Níger y Chad, al sureste con Sudán y al este con Egipto― no levanta cabeza.

Hasta hace unos días, hasta la terrible irrupción de 'Daniel', solo hablábamos de Libia para referirnos a la inmigración incontrolada que llega a Europa desde sus costas. Si profundizábamos se descubría que ese descontrol era otra de las consecuencias del caos que vive el país. Porque ¿quién manda en Libia?

De un país caracterizado por la corrupción, la falta de seguridad, la presencia de grupos armados, la ausencia de liderazgo y la nula redistribución de la riqueza no sorprende que las infraestructuras no hayan estado a la altura. Ni eso ni la respuesta del Estado (los Estados).

Un ciclón extremo en un país vulnerable

En este contexto llegó 'Daniel'. Ya no es que la naturaleza haya caído con todo su peso sobre Libia sino que el país, como vemos, no está preparado para hacer frente a sus consecuencias y para haberlas evitado en alguna medida.

Según un portavoz del Ministerio del Interior del gobierno del este de Libia, "más de 5.200 personas" murieron en Derna

En Derna, al este, vivían unas 100.000 personas. Los muertos por el agua son más de 2.400 y unos 7.000 los desaparecidos. Sin embargo, hay medios locales que citan a un portavoz del Ministerio del Interior del gobierno del este de Libia diciendo que "más de 5.200 personas" murieron en Derna. El primer ministro designado por la Cámara de Representantes de Libia, Osama Hamada, ha declarado Derna zona de desastre.

Derna, la más afectada por las lluvias. Dpto. Comunicación del Gobierno de Libia

La riada causada por el paso del ciclón entró en la ciudad al romperse una de las represas que la resguardaban. El agua rompió puentes y se llevó por delante barrios enteros. No es una sorpresa: los habitantes ya habían denunciado el mal estado en que se encontraban los diques.

El mal estado de las represas

Mientras la tormenta castigaba la costa el domingo por la noche, vecinos de Derna dijeron que habían oído fuertes explosiones cuando colapsaron las represas fuera de la ciudad. Las aguas desbordaron el Wadi Derna, un río que baja de las montañas y atraviesa la ciudad hasta llegar al mar. Al menos una cuarta parte de la ciudad ha quedado destruida.

En las redes sociales circulan fotos que muestran el estado ruinoso de las dos presas que retienen las aguas del Wadi Derna. De modo que todo apunta a que más que la lluvia provocada por la tormenta, fue el agua de estas presas la responsable de la destrucción de parte de la ciudad portuaria, según especialistas que cita Radio France Internationale.

Calles inundadas en Derna, Libia Daniel G. Aparicio | AP

Cómo colapsaron las presas

"Las presas en el sur de Derna, la primera y la segunda del Wadi Derna, colapsaron y provocaron que el agua fluyera hacia dentro de la ciudad", ha reconocido el portavoz del Ejército libio, Ahmed al-Mosmari. Según su información, tres puentes colapsaron completamente: "El agua se extendió dentro de los barrios y hay barrios enteros que se fueron arrastrados al mar, incluidos sus residentes".

Las presas fueron construidas en la década de 1970 por una empresa yugoslava. La presa superior se llamó presa de Al-Bilad, con una capacidad de almacenamiento de 1,5 millones de metros cúbicos de agua, mientras que la presa inferior, la presa de Abu Mansour, tenía una capacidad de almacenamiento de 22,5 millones de metros cúbicos. Las presas tenían un núcleo de arcilla compactada con un caparazón de piedra.

Derna sufrió inundaciones en 1986, pero en aquella ocasión las presas consiguieron gestionar el agua para evitar graves daños a la ciudad. Pero esta vez no.

La presa inferior en el río Wadi Derna, a un km de la ciudad de Derna. GOOGLE EARTH

"Lo más más probable es que la primera presa se viera desbordada y se derrumbase, liberando un torrente de agua y sedimentos río abajo. Esto se habría mezclado con el agua del canal para desbordar la presa inferior, que evidentemente también se derrumbó de forma catastrófica", explica Dave Petley en EOS.

Además, la presa inferior está a sólo un kilómetro aguas arriba de Derna. Esa corta distancia hizo que la inundación casi no tuviera oportunidad de disiparse, por lo que la ciudad recibió toda la fuerza del enorme torrente.

30.000 personas desplazadas

Según expertos que cita Al Jazeera, las lluvias de 'Daniel' han dejado caer sobre la ciudad más de 30 millones de metros cúbicos de agua. Los daños eran tan extensos que la ciudad apenas era accesible para los cooperantes humanitarios, según la Organización Internacional para las Migraciones, de las Naciones Unidas. Las inundaciones han desplazado al menos a 30.000 personas.

Los equipos de rescate recuperan cadáveres dispersos por las calles, bajo los escombros y hasta por el mar

El lodo fue arrastrado por los torrentes de agua que se vertieron antes de desaparecer en el mar. Las carreteras están cortadas y las inundaciones impiden a los socorristas llegar a la población, que recupera los cadáveres con medios rudimentarios para luego enterrarlos en fosas comunes. Los equipos de rescate trabajan para recuperar cadáveres dispersos por las calles, bajo los escombros y hasta por el mar.

Doce años de caos

Muamar el Gadafi.

Desde hace 12 años, desde el derrocamiento de Muamar el Gadafi y su régimen, el país no tiene ni orden ni control, al menos no para la totalidad de su territorio. Libia se ha transformado en un conjunto de reinos de taifas. De hecho, hay que recordarlo, la Guerra de Libia empezó en 2014 y aún no ha acabado.

Gadafi gobernó el país con mano de hierro desde 1977. El 20 de octubre de 2011 fue capturado y ejecutado por los rebeldes. Hasta ese momento, el país poseía una de las esperanzas de vida más alta de África (tras las españolas de Ceuta, Melilla y Canarias) con 77,65 años. Libia contaba con el PIB (nominal) per cápita más alto del continente africano. También tenía uno de los registros más altos de África en el índice de desarrollo humano (IDH).

El petróleo de Libia

Los mismos socios occidentales que mantuvieron en pie al corrupto régimen de Gadafi —hasta el presidente Aznar rindió pleitesía al libio con su visita de 2003— actuaron para precipitar su caída. Como entonces, de Libia solo nos interesa una cosa: sus recursos naturales y el petróleo en particular. Según el Anuario Estadístico de la Energía Mundial de British Petroleum, Libia posee alrededor del 2,9% del total mundial de reservas probadas de petróleo, el mayor volumen de África. El petróleo constituye el 95% de las exportaciones del país.

Hoy en Libia hay al menos dos gobiernos. La ONU apoya el diálogo entre ambos. Tras la Conferencia de Berlín sobre Libia, celebrada en enero de 2020, se creó un comité internacional, pero de momento apenas se ha avanzado. Y entre unos y otros, hay zonas de Libia que están bajo el control de milicias o líderes tribales.