El Govern respeta que la ANC presente una lista cívica al Parlament pero considera que "no es lo más conveniente"

El Govern celebra que ayer se diese una imagen de “unidad con un mensaje compartido que demuestra la fuerza del independentismo”. Así lo ha manifestado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu celebrado esta mañana, que ha descrito la jornada como un “acto cultural y festivo”, y ha destacado la “transversalidad” de la manifestación en la que hubo diversidad de gente “con un objetivo común”. Plaja ha valorado positivamente que “ésta sea la imagen que se dio de la diada”.

"Sorprende el cambio de rumbo de la ANC, que nació más para ser un contrapoder que para hacer política desde dentro de las instituciones”. Patrícia Plaja, portavoz del Govern.

Sin embargo, desde la ANC, ese clima de colaboración entre partidos y entidades no es tan claro, y tanto ayer, durante el discurso de su presidenta, Dolors Feliu, al final de la manifestación, como esta mañana en dos entrevistas radiofónicas, reclama la “necesidad de presentar una lista cívica al Parlament”. Sobre esta cuestión, Patrícia Plaja ha señalado que "el presidente Pere Aragonès ha sido muy claro. Si creen que hay que presentar una lista, adelante”.

No obstante. Plaja ha indicado que el presidente ha puesto de manifiesto que “me sorprende el cambio de rumbo de la institución, que nació más para ser un contrapoder que para hacer política desde dentro de las instituciones”. Según la portavoz, Aragonès ha concluido su análisis asegurando que “no es lo que más conviene” y que “habrá que esperar qué apoyo electoral logran”.

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, durante el cierre de la manifestación de ayer. ACN

Otro aspecto que apuntó la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, en la jornada de ayer, fue la necesidad de levantar la suspensión de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia). Patrícia Plaja ha indicado que el Govern no ha cambiado de opinión en esta cuestión y “siempre ha manifestado que una DUI no es efectiva si no se tiene el reconocimiento internacional”. Plaja ha insistido en que el Govern “apuesta por la negociación para llegar a ese objetivo”.

La portavoz del Govern ha restado importancia a los gritos que en algún momento se profirieron contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, asegurando que “cuando se juntan miles de personas, siempre puede haber alguien que grite a título personal”, y ha remarcado que “desde el Govern se respeta la libertad de expresión”. “No pondremos el foco en eso” porque “fueron casos totalmente aislados” ha valorado la portavoz, que ha insistido en que el Govern quiere “poner el foco en las cosas que nos unen y no las que nos separa”.

Investidura

Sobre las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, que sobrevolaron ayer toda la Diada, y ponían en el centro del debate la consecución de una amnistía para los represaliados por el 1 de octubre, Patrícia Plaja ha destacado que los catorce votos independentistas “son cruciales, no para la investidura, sino para los intereses de Catalunya.

“Desde el Govern hace tiempo que se dice que ya no valen las palabras, sino los hechos, que se traducen en acuerdos”. Patrícia Plaja, portavoz del Govern.

Para la investidura son imprescindibles”. La portavoz del Govern aclaró, que a parte del objetivo común de la amnistía y la autodeterminación, el ejecutivo catalán considera que ha de desempeñar “un papel muy importante en estas negociaciones para lograr también mejoras para el conjunto de los catalanes como puede ser el traspaso de Rodalies, lo que significa vías, catenarias, infraestructura y dotación presupuestaria, y para acabar con el déficit fiscal”.

Finalmente, Plaja ha querido destacar que “estamos en un escenario nuevo, en una coincidencia estratégica, y el Govern puede hacer de bisagra en las negociaciones que han de llevar a cabo los partidos”. Preguntada sobre la política de Junts de pedir “pagar por adelantado”, no ha querido “entrar a analizar la estrategia” de la otra formación independentista, pero ha matizado que “desde el Govern hace tiempo que se dice que ya no valen las palabras, sino los hechos, que se traducen en acuerdos”, afirmación que Plaja ha asimilado a la estrategia del pago avanzado de Junts.