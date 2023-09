Adela es una mujer de 94 años que este lunes ha emocionado al plató de Mañaneros, en La 1, al hablar sobre su experiencia lidiando con la soledad, "una especie de enfermedad" que complica sus días. La invitada ha contado en plató cómo la transita y, además, ha recitado de memoria un poema sobre el vínculo entre padres e hijos.

En conversación con el presentador del espacio de RTVE, Jaime Cantizano, la mujer ha definido la soledad como "una especie de enfermedad física o mental", ya que "no tener nada que hacer es horroroso".

"Yo he leído mucho, pero ahora casi no veo, porque me tienen que operar de cataratas. O sea, que leo poco. La única solución para no sentirte sola es llenar tu mente con algo", ha lamentado Adela, que asegura que el momento "más complicado" del día llega al anochecer.

Las palabras de Adela han entristecido a los presentes en el programa, que, además, no han ocultado su sorpresa al escucharla recitar unos versos de Khalil Gibran.

En este poema, el cual la mujer ha compartido de refilón, el autor habla de la relación entre padres e hijos. "Tus hijos no son tus hijos. Son hijos de la vida deseosa de sí misma", ha avanzado.

"No nacen de ti, sino a través de ti, y aunque están contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos", ha continuado.

"Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque en ellas habita la calma del mañana que no puedes habitar, ni siquiera en sueños", ha añadido Adela, recibiendo los aplausos de los presentes.