Así ha sido la trayectoria de Jaime Cantizano: de 'Sabor a ti', 'DEC' o 'Pasapalabra' a presentar 'Mañaneros' en RTVE

Roberto Leal es el actual presentador de Pasapalabra, pero antes que él, en su anterior etapa en Antena 3, el concurso estuvo conducido por tres comunicadores históricos de la televisión en España: Silvia Jato, Constantino Romero y Jaime Cantizano.

El jerezano fue el último presentador del formato antes de que pasara a Telecinco con Christian Gálvez, ya que fue el encargado de sustituir a Jato cuando la gallega abandonó el concurso. Aunque Cantizano solo estuvo un año, le dio tiempo a que su nombre entrara en la historia del concurso.

Y es que el 8 de mayo de 2006 fue el encargado de entregarle al madrileño Eduardo Benito el bote con 2.190.000 euros (que consiguió en su primer programa en Pasapalabra), siendo el bote más alto entregado por el programa hasta que, 17 años después, lo superó Rafa Castaño (2.272.000 euros).

Jaime Cantizano y Eduardo Benito, en 'Pasapalabra'. ANTENA 3

Experiencia en televisión y radio

Ana Rosa Quintana y Antonio Hidalgo vieron el trabajo que estaba haciendo Cantizano en Localia Televisión y le ficharon para Sabor ti de Antena 3 en 2002.

La cadena apostó por el jerezano poniéndole al frente del programa de información de crónica social ¿Dónde estás corazón? (posteriormente renombrado DEC) en 2003.

Jaime Cantizano, frente al logo de 'DEC', en una imagen de archivo (2009). ARCHIVO

En 2006 lo compatibilizó con Pasapalabra, y estuvo presentando el formato de corazón hasta que Antena 3 lo canceló en 2011. Pese a ser tentado por Mediaset para presentar varios formatos, prefirió pasar a hacer radio.

De 2013 a 2017 presentó el formato Atrévete en Cadena Dial, mientras que en 2018 volvió a Atresmedia, concretamente a Onda Cero para conducir Por fin no es lunes.

En las mañanas de La 1

El pasado 4 de septiembre estrenó a las 10:45 horas en Televisión Española el programa Mañaneros, que Cantizano presenta junto a Miriam Moreno y Marc Santandreu.

Se trata de un formato donde el jerezano aborda temas de interés para el ciudadano, desde la actualidad política a la crónica social, con multitud de colaboradores.

"Ha sido una enorme alegría. Lo que me quedaba por hacer era el magacín de mañana, así que ya tengo mi regalo. Uno conoce el músculo de RTVE, pero me ha sorprendido mucho en todos los niveles. Me siento como en un auténtico transatlántico mañanero", afirma el presentador.