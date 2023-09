Macarena Olona defiende el gesto 'a lo Rubiales' de Mollejo: "¿En serio?"

Macarena Olona no ha dudado en sumarse a la polémica en redes sociales sobre el criticado gesto de Víctor Mollejo tras marcar un gol ante el Cartagena que sellaba la victoria del Real Zaragoza a domicilio. Tras el mismo, LaLiga anunciaba que el futbolista sería denunciado ante el Comité de Competición tras la obscena celebración, a la que calificaron como gesto 'a lo Rubiales'.

La exdiputada de Vox ha defendido en X, antes Twitter, el gesto del jugador: "¿En serio?", se pregunta. "Nosotras podemos sacarnos las tetas, pero vosotros no podéis celebrar un gol tocándoos los huevos", dice.

Lo cierto es que el propio Mollejo, tras el encuentro, se disculpaba por realizar "un gesto que no corresponde a la educación que yo tengo". "Pido disculpas a quien se haya sentido ofendido. En frío me arrepiento mucho, ojalá haberlo cambiado. No era nada significativo ni me dirigía a absolutamente a nadie. No es excusa, pero pido disculpas. Lo siento y ya está", sentenciaba durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

Las disculpas de Mollejo no le han librado de la denuncia pese a que su propio entrenador, Fran Escribá, tratara de quitarle hierro con un mensaje contundente: "El de Mollejo es un gesto feo pero no era ni de provocación ni de insulto a nadie. Ya hubo entrenadores y jugadores que han hecho este gesto y no se ha abierto expediente a nadie. Es una chorrada".