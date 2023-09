Mollejo celebra un gol 'a lo Rubiales' y LaLiga lo denunciará ante Competición

El futbolista Víctor Mollejo, actual jugador del Real Zaragoza tras su cesión desde el Atlético de Madrid, será denunciado por LaLiga ante el Comité de Competición tras realizar una obscena celebración 'a lo Rubiales' en el duelo de este domingo ante el Cartagena.

El momento ocurrió en el descuento del duelo en el Estadio Cartagonova, cuando el ariete sentenció el partido con el gol que subía el 1-3 al marcador y celebró el tanto agarrando de forma contundente sus testículos en un gesto similar al realizado por el ya expresidente de la RFEF en el palco tras la final el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Minutos después de la celebración -viralizada en redes al instante-, la Cadena Ser adelantó la intención de la Liga de llevar el caso ante Competición, que podría llegar a establecer una sanción de hasta un partido, según el excolegiado Irurralde González, ahora analista arbitral en medios de comunicación.

Tras la conclusión del duelo, el futbolista no tardó en comparecer a través de los medios oficiales del club para pedir disculpas por la polémica protagonizada en el campo.

Es un gesto que no corresponde con la educación que yo tengo

"Quiero pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por la celebración. Creo que es un gesto que no corresponde con la educación que yo tengo. En frío me arrepiento mucho y ojalá lo pudiera cambiar. No era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie. Pero no es excusa y vuelvo a pedir disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas y decir que lo siento", señaló Mollejo en un vídeo grabado en el propio estadio.