Òmnium Cultural advierte a ERC y a Junts que hay que “aprovechar” que “la aritmética parlamentaria nos es favorable”

Òminum Cultural ha querido avisar esta mañana a las formaciones parlamentarias independentistas de que se da una "oportunidad política indudable" que ERC y Junts deben "aprovechar". En el contexto de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, la entidad cultural ha remarcado que hay un “escenario inédito” y ha instado a partidos y entidades a "trabajar juntos" y "canalizar los grandes consensos".

"Esto no va de investidura ni de legislatura. Esto va de un conflicto político y de forzar al estado a abordarlo democráticamente". Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural.

Durante el tradicional acto político que Òmnium organiza durante la Diada, la asociación ha querido dejar claro a los partidos y al resto de entidades que la situación surgida de las elecciones generales del 23-J "ofrece una oportunidad política indudable" porque, según ha manifestado su presidente, Xavier Antich, “por una vez, la aritmética parlamentaria nos es favorable. No podemos perder esta oportunidad".

Durante el transcurso del acto, en el que estaban presentes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller Carles Campuzano, Xavier Antich se ha referido a la amnistía que se reclama por los hechos del 1 de octubre. El presidente de Òmnium Cultural ha señalado que esta iniciativa es un primer paso, pero que “el objetivo es la autodeterminación”. También ha cifrado en 1.432 las personas que, "al menos", deberían ser incluidas en una eventual ley de amnistía.

Conflicto político

Desde la entidad se demanda una ley de amnistía, homologable a nivel internacional, que ha de ser "un instrumento político y colectivo para abordar democráticamente el conflicto político". Sin embargo, Antich ha matizado que "esto no va de investidura ni de legislatura. Esto va de un conflicto político y de forzar al estado a abordarlo democráticamente", para concluir que solo hay “dos vías : amnistía y autodeterminación".

En la relación de personas que la entidad ha presentado y que se eleva al menos a 1.432, no se encuentra la presidenta de Junts Per Catalunya, Laura Borràs, condenada por el caso de fragmentación de contratos en la Institución de las Letras Catalanas. No obstante, Òmnium Cultural incluye a Borràs en la lista de 4.400 personas "represaliadas".

Entre los candidatos a ser amnistiados según Òmnium, 113 han sido condenadas penalmente, 17 están pendientes de sentencia, 387 tienen un causa penal abierta, hasta 880 han sido sancionadas administrativamente y, finalmente, 35 personas están pendientes del Tribunal de Cuentas.