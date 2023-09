Marlène Mourreau, tras la detención de su hijo, Gabriel Guevara: "La persona que ha hecho esto va a caer y voy a hacer que caiga"

Gabriel Guevara, hijo de Marlène Mourreau, fue detenido a principios de septiembre en Venecia acusado de agresión sexual. Y, aunque está en libertad y trabajando en sus proyectos como actor, su madre aún no ha podido verle y está hundida por lo que describe como una "acusación falsa".

La presunta agresión, a un familiar con el que ahora no mantiene contacto alguno, habría sucedido en 2015 en Francia cuando el denunciado todavía era menor de edad. Según Saúl Ortiz, colaborador de Fiesta, esta persona denunció hace ocho años al actor y finalmente fue absuelto, pero la orden internacional de detención seguía vigente por error en Italia y fue detenido a su llegada al país.

Tal y como Ortiz reveló en 20minutos, se celebró un juicio rápido en el que se denegó la extradición de Gabriel a Francia, permitiéndole regresar a España, donde tiene que cumplir con algunos compromisos profesionales, algo que ha tranquilizado a su madre, Marlène Mourreau.

"Bien, ahora mismo. Por lo menos sé que mi hijo está bien, está libre", declaró en exclusiva a Fiesta. "Lo único que me ha dicho su mánager es que está descansando de las emociones", aseguró, pues en ese momento no había podido hablar con él por teléfono, aunque actualmente sí lo ha hecho.

"Estoy esperando a que llegue a España y que todo esté en su sitio. Y sobre todo que haya Justicia", sostuvo la artista. "El daño está hecho y eso no se lo voy a perdonar a la persona que lo ha hecho. Y no sabe nadie cómo me pongo cuando estoy en estado de venganza".

"La persona que lo ha hecho me odia, te lo puedo asegurar, y me ha dado problemas desde pequeña", aseguró la vedette francesa. "Estoy dolida por saber quién ha hecho esto. Acusación falsa, por supuesto. Y esto va a ir muy lejos, porque creo que hay un karma y la persona que ha hecho esto va a caer, y yo voy a hacer que caiga".

Mourreau lamenta el perjuicio que esta "acusación falsa" es para la carrera de su hijo, del cual defiende su inocencia: "Todo saldrá bien y pronto va a estar en España".