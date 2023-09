El actor Gabriel Guevara, hijo de Marlène Mourreau, detenido por supuesta violencia sexual

El actor Gabriel Guevara, hijo de Marlène Mourreau, habría sido detenido por violencia sexual en Venecia, según publica The Post Internazionale.

Una noticia de la que se ha hecho eco este domingo Socialité, que asegura que ya había una orden internacional de arresto de Francia contra Gabriel, de 22 años.

El programa de Telecinco se ha puesto en contacto con Marlène Mourreau, que asegura que era desconocedora de la noticia: ‘"¡Ay! Qué mentira. No ha pisado Francia desde que era pequeño", indica la televisiva, que, no obstante, admite: "No he hablado con él esta semana".

"Él nunca ha hecho nada con nadie, además, no va a Francia, no ha vuelto a Francia desde el año 2015. Nunca ha habido violencia sexual", indica la vedette.