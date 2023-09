Marlène Mourreau, hundida por la detención de su hijo, el actor Gabriel Guevara: "No tengo fuerzas"

El actor español Gabriel Guevara ha sido detenido en Italia, en el marco del Festival de Venecia, donde presentaba una película. Es "una aberración legal sin ningún sentido", ha dicho a EFE su abogado Pedro Fernández González, que sigue el caso desde Madrid.

"Se le ha retenido, que no detenido -precisa el abogado-. Es un ciudadano español al que reclaman por un proceso del que ya fue absuelto aquí con toda justificación y merecimiento y que esa orden se haya mantenido, que no sé ni cómo por qué, es incomprensible, creo que se va a resolver muy rápido", afirma.

La detención del actor, hijo de la modelo y actriz Marlène Mourreau, se produjo el pasado sábado en Venecia por una orden de detención internacional que pesaba sobre él por un delito de violencia sexual ocurrida en Francia en el pasado, aunque no se precisó cuándo al trascender su detención.

"Si es que eso de lo que le acusan está pasado, absuelto y prescrito, es una cuestión totalmente administrativa de una orden que ha quedado pendiente, no entendemos cómo ni por qué -insiste-, y ha dado lugar a un proceso irregular, ilegal no sé, pero irregular es", detalla el letrado del Grupo Hereda.

Tras su arresto, se esperaba la reacción de la modelo y actriz. Ha sido su amiga Makoke, en Así es la vida, la que ha compartido un audio de WhatsApp, con el permiso de la francesa, en el que se la ve hundida "Estoy muy triste, estoy muy dolida. Me rompe el corazón. No tengo fuerzas, no tengo palabras", revela.

"Mi hijo me ha pedido que me mantenga al margen, que no salga en televisión", ha reconocido. "Yo le he pedido que si podía por lo menos poner ese fragmento y me ha dado su consentimiento", añadía la tertuliana.