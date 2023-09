Marta López, mujer de Kiko Matamoros, se muda a Milán a un 'piso de soltera'

Coincidiendo con su nueva etapa profesional, Marta López Álamo se ha trasladado a vivir a Milán por una temporada y sin Kiko Matamoros, que se ha quedado en Madrid.

Tal y como ella misma ha contado en redes, se ha alquilado un coqueto apartamento en la ciudad de la moda que bien podría denominarse de 'soltera', aunque, eso sí, aunque pequeño, tiene espacio suficiente para que su marido vaya a visitarla cuando lo considere oportuno.

Además, la modelo ha hecho un home tour para mostrar todas las estancias del apartamento, alquilado mediante Airbnb bajo la modalidad model apartment.

"Es ideal para una persona o incluso para dos. Estáis todas invitadas", anima la influencer. Sobre el piso en sí, señala: "Es muy espacioso, está superbien y no me ha salido mal de precio", resume.

Este verano, la modelo estalló por stories de Instagram contra un usuario de la red social que la había criticado por su delgadez. La de Granada se ha encontrado en más de una ocasión comentarios de seguidores que la han juzgado por su peso. Bajo la mirada de 380.000 followers en Instagram, Marta no duda en publicar su día a día y en ser una persona activa por la red social.

Aun creyendo que no está obligada a dar explicaciones por su cuerpo, la influencer quiso hacer una reflexión sobre este tema en la misma publicación: "Creo que, aunque tu comentario no es con maldad, deberíamos de dejar de una vez de opinar del físico de los demás públicamente. Por supuesto que somos seres humanos y tenemos opinión y esto es una red social y podemos opinar de cada cuerpo y de cada persona, pero en mi caso, yo también puedo opinar del cuerpo de otras personas. Lo que pasa es que no lo hago porque no tengo ni idea de la situación de cada persona".

También quiso dejar claro que su delgadez no se debe a un problema de salud: "Me gusta estar delgada y no es un problema y estoy perfectamente sana. Si queréis os pongo por aquí el resultado en mis analíticas que están afortunadamente perfectas".

Marta zanjó el tema del físico diciendo: "Es que al final depende de la cultura y en nuestro país, en España, siempre decimos que 'con dos kilos más estarías mejor' o viceversa, pero la realidad es que es todo un tema cultural".