Lluvia de críticas a Marta López Álamo por un cuestionable tutorial de pelo mojado en TikTok: "Luego la gente te mira raro"

Son numerosos los vídeos que la influencer Marta López Álamo sube a sus redes sociales compartiendo diferentes tutoriales de belleza, etc... En esta ocasión, su look de pelo mojado parece no haber gustado demasiado.

La pareja de Kiko Matamoros se disponía a compartir con sus numerosos seguidores sus trucos para lograr un perfecto y estiloso efecto de pelo mojado que, pese a muchos productos capilares y aceites con pinta de caros, no ha enamorado a las redes.

Más de 2 millones de reproducciones

Expuesta siempre a las críticas, Marta López ha logrado gracias a ellas más de 2 millones de reproducciones de su vídeo en Twitter, superando las 45.000 reproducciones que ha conseguido en TikTok.

Y si te has quedado con ganas de más, Marta López Álamo también te propone el estilismo perfecto para acompañar a ese efecto pelo mojado. ¿Creará tendencia con el pelo metido por dentro del collar?