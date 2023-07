Marta López Álamo, cansada de recibir críticas sobre su peso: "Deberíamos dejar de opinar del físico de los demás de una vez"

Marta López Álamo, la mujer de Kiko Matamoros desde hace poco más de un mes, estalla por stories de Instagram contra un usuario de la red social que la había criticado por su delgadez.

La de Granada se ha encontrado en más de una ocasión comentarios de seguidores que la han juzgado por su peso. Bajo la mirada de 380.000 followers en Instagram, Marta no duda en publicar su día a día y en ser una persona activa por la red social.

Pero estar constantemente expuesta, tanto en redes como en televisión, trae consigo situaciones en ocasiones desagradables. En este caso, la tensión se ha hecho visible con la desafortunada opinión que había recibido de un usuario anónimo: "Marta eres increíble, pero cielo, plantéate subir dos kilos al menos, estarías aún más increíble".

Al principio la televisiva ha ironizado con la situación: También me podría plantear ponerme más protección solar (aunque me la he puesto), pero fuera de coñas, creo que a una persona que tuviera sobrepeso no le dirías esto, o sí, pero me parecería igual de desafortunado".

Seguidamente, la mujer de Kiko Matamoros ha aclarado que le gustaría aumentar su peso, pero que igualmente se ve bien estando delgada: "Soy consciente de que a lo mejor me gustaría subir algo de peso, pero quiero subir peso con músculo y no con grasa, entonces lo estoy haciendo poco a poco, pero mi metabolismo la verdad es que es bastante rápido".

Marta López Álamo responde por 'stories' a los comentarios sobre su peso. @martalopezalamo / Instagram

Aun creyendo que no está obligada a dar explicaciones por su cuerpo, la influencer ha querido hacer una reflexión sobre este tema en la misma publicación: "Creo que aunque tu comentario no es con maldad, deberíamos de dejar de una vez de opinar del físico de los demás públicamente. Por supuesto que somos seres humanos y tenemos opinión y esto es una red social y podemos opinar de cada cuerpo y de cada persona, pero en mi caso, yo también puedo opinar del cuerpo de otras personas. Lo que pasa es que no lo hago porque no tengo ni idea de la situación de cada persona".

También ha querido dejar claro que su delgadez no se debe a un problema de salud: "Me gusta estar delgada y no es un problema y estoy perfectamente sana. Si queréis os pongo por aquí el resultado en mis analíticas que están afortunadamente perfectas".

Marta ha zanjado el tema del físico diciendo: "Es que al final depende de la cultura y en nuestro país, en España, siempre decimos que 'con dos kilos más estarías mejor' o viceversa, pero la realidad es que es todo un tema cultural".