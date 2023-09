La precaria situación económica de Arantxa Sánchez Vicario: "Saco adelante a mis hijos gracias al dinero que me dejan los amigos"

Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, están acusados de un supuesto delito de alzamiento de bienes por el cual la Fiscalía pide para ambos una condena de cuatro años de cárcel.

Esto se debe a que la pareja habría ocultado un patrimonio para evitar que el Banco de Luxemburgo se cobrase una deuda de 7,5 millones de euros que ya había reclamado en julio de 2010, según ha comunicado Europa Press.

Así, ambos tendrán que sentarse ante el juez en la Ciudad de la Justicia del Juzgado Penal 25 de Barcelona desde el 12 hasta el 15 de septiembre de 2023. Un juicio de cuatro días al que acudirán muchos testigos para aportar pruebas documentales.

Antes, la extenista, más habitual en los últimos años de las páginas y programas del corazón que de los deportivos, ha concedido una entrevista a El País en la que habla de su complicada situación actual, económica y personal.

Instalada en Miami en un piso de alquiler, se refugia en sus dos hijos, Aranxta y Leo, de 14 y 11 años respectivamente. "Mi vida está volcada en ellos. Lo son todo para mí, son lo que me hace seguir adelante", señala.

"Estaba enamorada. Confié en mi exmarido y me he visto inmersa en esta situación", remarca, antes e dar detalles de cómo es su vida hoy. "Doy clases particulares de tenis y, en ocasiones, me contratan para ayudar en la organización de torneos, o como comentarista". La mitad de lo que ingresa va directamente a las arcas del Banco de Luxemburgo para enjugar la deuda. "Estoy haciendo un esfuerzo económico brutal, que seguiré haciendo toda mi vida", lamenta. Pero no es suficiente. "Saco adelante a mis hijos gracias, también, al dinero que me dejan los amigos. Con eso voy tirando".

"Es muy injusto. Con lo que he ganado, no poder vivir del tenis es un golpe muy duro que no me esperaba", se lamenta de nuevo. "Mi error fue enamorarme. Confié en la persona que tenía al lado, en mi marido, y me la jugó. No voy a tirar la toalla. No lo hice en la pista y no lo haré ahora. Estoy en una etapa dura de mi vida, pero el deporte me ha ayudado a enfrentarme a las adversidades, a ser fuerte y resiliente".