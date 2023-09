Después de que la infanta Cristina, y su exmarido, Iñaki Urdangarin, coincidieran el pasado fin de semana o en el Palau d'Esports de Granollers para animar a Pablo Urdangarin durante su primer partido de la Liga Europea como la camiseta de su nuevo equipo, el Fraikin BM Granollers, y de las fotografías que publica ¡Hola! que hablan de un cariñoso reencuentro, han salido nuevas informaciones que esclarecen algunos puntos de su divorcio.

A Urdangarin, que ya estaría cobrando una generosa cantidad de la infanta, le va a corresponder más dinero aún, con lo que saldría muy beneficiado del acuerdo.

Eso según algunas informaciones, que hablan de que el exdeportista estaría ingresando alrededor de 6.000 euros mensuales que irían acompañados, además, de una larga listas de privilegios como desplazamientos pagados. Todo a cambio de una cláusula de silencio dentro del acuerdo de divorcio.

Pero, según ha señalado Juan Luis Galiacho en Cuatro al día, la cuantía sería mucho más que esos 6.000 euros mensuales. "En estos momentos Iñaki Urdangarin habría cobrado ya en torno a un millón de euros. La cantidad mensual que va a recibir no son 6.000 euros, es superior, podemos multiplicarlo por cuatro o por cinco… unos 25.000 euros mensuales", desvelaba el periodista.

"El divorcio está a punto de firmarse", señaló también. "Ya se ha logrado finiquitar todos los flecos que estaban pendientes. En los próximos días se firmará el divorcio, pero no nos vamos a enterar con exactitud porque se va a firmar fuera de España, se firmará en Suiza. El dinero no va a entrar en España con lo que no nos vamos a enterar", aseguraba.