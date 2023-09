La tensa llegada de Rodolfo Sancho a España: enfadado, solo aclara una única cuestión

El actor Rodolfo Sancho regresó este domingo a España desde Tailandia, donde ha estado casi una semana para visitar a su hijo, Daniel Sancho, en prisión provisional por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, y ha declinado hacer declaraciones a los medios.

De hecho, una vez más se ha mostrado sobrepasado y muy tenso y enfadado con los medios que aguardaban su llegada. Así, solo ha querido responder a una cuestión, eso sin, sin mediar palabra. Cuando uno de los reporteros le preguntaba por la imagen que desde España se tiene de las cárceles tailandeses, y si se estaba intentando blanquear al país, el intérprete negaba rápidamente.

Sancho, de 48 años, ha aterrizado en Madrid tras realizar una escalada en Abu Dabi y acompañado de su abogado Marcos García Montes y a pesar de las preguntas de la prensa han preferido guardar silencio.

El actor llegó el pasado domingo a Tailandia y visitó a su hijo de miércoles a viernes en la cárcel de la isla de Samui, donde Daniel Sancho cumple prisión provisional desde el pasado 7 de agosto.

El joven, de 29 años, fue detenido el pasado 5 de agosto, cuando confesó el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, que tuvo lugar tres días antes en la isla turística de Phangan, vecina de Samui (sur de Tailandia).

El actor español aseguró este sábado que se marchaba "tranquilo" de Tailandia, donde ha estado casi una semana para visitar a su hijo. "Estoy gratamente sorprendido, me he quedado muy tranquilo (...). Daniel está muy bien cuidado por gente tremendamente amable, que es lo que me he dado cuenta, que es la gente en este país", explicó Sancho a la agencia EFE desde Bangkok, antes de viajar a España este sábado.