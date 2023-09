El 'streamer' Agustin51 se queja de las nuevas normas en Andorra: "Si me dicen que tenía que aprender catalán, no me mudo"

Andorra, el país vecino que se ha convertido un paraíso para creadores de contenido, ha comenzado a planificar una nueva regla para todos los residentes extranjeros. Aquellos que quieran mudarse o renovar su residencia, deberán presentar un título mínimo de catalán.

Una medida que creadores como El Rubius o TheGrefg se tomaron con humor, pero que ha hecho explotar a Agustin51, un streamer sevillano que ha asegurado que tiene "toda su vida" asentada en Andorra.

En un clip viral que ya está siendo muy criticado en redes sociales, estalla ante la idea de que después de pasar desde los 17 hasta los 22 años allí, ahora le impongan esta obligación que, según él, coarta su libertad.

¿Está llamando dictadura a tener que hacer un curso de 30 horas para saber un mínimo del idioma del pais donde reside? Pues sí, lo está haciendo. https://t.co/5j2A0bBY2p — AKN+47 (@AKN4710) September 7, 2023

"Yo me mudé hace cuatro o cinco años a Andorra y no me pidieron nada, un permiso de residencia, un chequeo médico y que no tenga antecedentes, creo que es lo más normal del mundo", ha comenzado su discurso.

"Me he mudado aquí porque puedo ser feliz y libre y que de un día para otro aparezca una parte del gobierno a decir que la gente que se ha mudado tiene que tener un título de catalán obligatoriamente", se ha quejado.

"Yo hace cinco años me dicen que para mudarme a Andorra tengo que aprender catalán y no me mudo. Me gusta mudarme a lugares libres", ha reconocido indignado, preguntándose si esto es "una dictadura".

Y ha pedido "empatizar con un joven de 17 años andaluz que se muda a Andorra porque es libre y puede hacer lo que quiera", señalando de nuevo que tiene allí "su casa, sus amigos y toda su vida". Requisitos que deberían ser suficientes para renovar su residencia, no hablar el idioma del país.

A mí lo de q los YouTubers te vendan q se han ido a vivir a Andorra xq QUIEREN vivir allí (completamente lícito) pero q luego no les apetezca hacer 1 curso de 30h del nivel más básico del idioma oficial del país me lo van a tener q explicar.



Quieres vivir ahí pero te la pela la… — Maylen 🌠 (@Maylenchan) September 8, 2023

El unico país donde el Jefe del Estado tiene cargo eclasiástico (Andorra y la ciudad del Vaticano) y el único pais del continente europeo en el que el aboto está prohibido en TODOS los casos es la meca de la libertad jajajaja



Tú lo que no quieres es pagar impuestos, agarrao. https://t.co/iAcnVJOhuL — Jon Baldwin (Abstract version) (@jonbaldw) September 7, 2023

Unas palabras muy extremas que, en seguida, han sido desmontados en Twitter. "Andorra, el único país del continente europeo en el que el aborto está prohibido en todos los casos, es la meca de la libertad", le ha recordado un usuario: "Tú lo que no quieres es pagar impuestos".

Pero, sobre todo, su comparativa con la falta de libertades que supone una dictadura ha sido uno de los casos que más ha enfadado. Por otra parte, esta nueva regla de Andorra ha servido para crear todo tipo de memes de los problemas que van a tener los youtubers asistiendo a clases de catalán de un nivel inferior al A2.

A ver si me he enterado por qué Andorra es tendencia... pic.twitter.com/7y7iS48qdn — Bacareño 🟥🟨🟪 (@PotenteDeCorso) September 7, 2023

Lo de los youtubers en Andorra pic.twitter.com/WRjjihq8r8 — Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. (@AbreCesar23) September 8, 2023

Mientras que El Rubius se sintió motivado por la noticia, y TheGrefg demostró que no tendría problemas con el catalán, Agustín les ha dado a los internautas las quejas que precisamente buscaban con este tema, a pesar de asegurar que "no tiene nada en contra del catalán".