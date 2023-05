El 'youtuber' sevillano Agustín51 asegura que le intentaron pegar en la Feria de Abril por "tributar en Andorra"

El youtuber Agustin51 ha regresado a sus directos después de pasar unos días en la Feria de Abril y ha confesado que tuvo un feo encuentro con un grupo de hombres por la noche volviendo a casa.

Según ha revelado, tras varios minutos intentando evitar una confrontación con dos chicos, la revelación de que "tributa en Andorra" provocó un supuesto altercado.

"Yo soy sevillano, vivo en Andorra porque me mude en 2017, pero yo acudo a la Feria de Sevilla todos los años", ha explicado en su directo días más tarde, donde ha dado todos los datos de la 'pelea'.

Ha revelado que todo sucedió al rededor de las cinco o seis de la mañana cuando decidieron abandonar el recinto. "Cometimos un error y nos fuimos por otro camino que es peligroso porque la gente va subida", ha explicado.

"Me encontré con dos personajes que iban muy mal, estaban drogados y empezaron a agarrarnos como si nos conocieran", ha añadido: "Hay posibilidad de que me conocieran, pero lo dudo".

Tras cinco minutos intentando ignorar las provocaciones, uno de ellos se encaró a Agustín. "Tú no eres de aquí", cuenta que le gritó el desconocido: "¿Tú de donde eres?".

"Tú no me notarás que soy de aquí por el acento porque llevo tributando en Andorra cuatro años. ¿Nos puedes dejar en paz?", asegura que le respondiendo, creando una gran tensión. "Me agarraron del cuello y les dije: '¿Tú me vas a pegar por tributar en otro país?'".

Una provocación que siguió a un gran altercado con amenazadas de "matarlos" a todos, pero que frenó cuando Agustín levantó el puño y los atacantes se asustaron.

El youtuber considera que el encuentro fue "muy fuerte" y que tenía que compartir lo que había pasado con sus seguidores. De hecho, también mostró un pequeño vídeo que grabó antes de que intentarán robarle el móvil.

Finalmente, le lanzaron su móvil por la calle y siguieron su camino a casa, después de un fuerte y largo encontronazo. "Por suerte no le pasó nada al teléfono", ha concluido.