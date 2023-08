El Rubius y TheGrefg reaccionan a la nueva exigencia de Andorra de aprender catalán: "Las condiciones se han endurecido"

El gobierno andorrano ha anunciado en los últimos días que planea pasar una ley para obligar a que todos aquellos que se quieran mudar al país vecino o renovar su residencia en él a demostrar un título de catalán.

Aunque será un nivel bajo, menos del A2, el Principat ha asegurado que pondrá clases de 30 horas para aquellos que no tengan ninguna acreditación oficial de que hablan la lengua oficial del país.

Una medida que, lejos de ser un impedimento para los youtubers ya residentes allí, ha despertado ganas e ilusión. Así lo han comentado en directo, al menos, TheGrefg y El Rubius.

"Chicos, vamos a tener que aprender catalán", ha comentado contento El Rubius en su último directo. "A mí me hypea", ha asegurado, es decir, está contento con el reto porque si "no le obligan" no lo haría.

"Si me obligan a aprender catalán, lo voy a hacer, me hace ilusión", ha confesado. De hecho, ha asegurado que va a empezar a practicar con la aplicación de idiomas Duoligo, a la espera de no tener que asistir a clases físicas. "Entonces me da ansiedad", ha reconocido.

TheGrefg, por su parte, ha reflexionado sobre los cambios de Andorra en los últimos años y las nuevas reglas que están imponiendo para frenar la llegada masiva de creadores.

"Cuando yo me mudé, era muy fácil", ha recordado: "Solo tenías que no ser un delincuente y tampoco tenías que pagar una cantidad de dinero muy alta para formar la empresa".

"Las condiciones se han ido endureciendo", se ha quejado. Aunque esta última no parece importarle porque, como ha mostrado, a pesar de ser de Murcia, ya habla bastante catalán.