El 77% de españoles cree que los que más tienen no son los que más impuestos pagan y solo un 9% dice recibir más de lo que aporta

Los españoles creen mayoritariamente que el sistema tributario no es justo. En concreto, el 77% de los ciudadanos manifiesta que los impuestos no se cobran con justicia porque quienes más tienen no son los que más pagan. Una percepción que va unida a una sensación de que el esfuerzo fiscal les reporta menos beneficios de lo que aportan. Solo un 9% de los ciudadanos piensa que recibe más del Estado que la contribución que realiza. Esta sensación se contradice con las conclusiones de la literatura económica, que apuntan a que el 80% de los hogares pagan menos en impuestos de lo que obtienen del Estado a través de ayudas y servicios.

Así se desprende del XL barómetro de Opinión Pública y Política Fiscal elaborado por el CIS y difundido este jueves. Este estudio anual resume las opiniones de los españoles sobre el funcionamiento y financiación de los servicios públicos, el sistema tributario, el fraude fiscal o la intervención del Estado en la economía.

Otra de sus conclusiones más destacadas es que el 38% de los contribuyentes cree que paga demasiados impuestos, frente a un 48% que opina que su aportación es "regular" y apenas un 11% que considera que paga "poco".

En lo que respecta a los principales servicios públicos, la mayoría de los españoles considera que la investigación en ciencia y tecnología, la vivienda y la sanidad son las tres políticas públicas peor financiadas. El 84% de los encuestados señaló que se destinan muy pocos recursos públicos a investigación, una opinión que comparte el 76% en materia de vivienda y un 73% en sanidad.

Otros servicios y políticas que los ciudadanos consideran infrafinanciados son el medio rural (72%), la protección al medioambiente (69%), la ayuda a la dependencia (68%), la justicia (59%), la enseñanza (58%), los servicios sociales (53%), la cooperación al desarrollo (52%) o la cultura (48%).

En el otro lado del espectro, casi un tercio de los encuestados (31%) cree que España gasta demasiado en defensa. Una opinión contraria a los compromisos adquiridos por el Gobierno de reforzar el presupuesto en esta política para cumplir con el mínimo del 2% del PIB exigido por la OTAN.