Malestar en el PP por el reparto de asientos y de despachos en el Congreso: "Se ha roto con el principio de equidad"

El partido ganador de las elecciones del pasado 23-J no ocupará la totalidad de las cuatro primeras filas del Congreso de los Diputados. Por el contrario, sí lo hará el PSOE, la segunda fuerza política más votada en los comicios con una diferencia con la primera de 16 escaños. De ahí el malestar en las filas del Partido Popular, que no solo denuncian la falta de equilibrio en el reparto de asientos, sino también en el resto de recursos que se les ofrece a los diputados.

"El hemiciclo debía reflejar el resultado del 23-J; se ha roto con el principio de equidad", advierten fuentes del Grupo Parlamentario Popular consultadas por 20minutos. Y es que en la primera sesión plenaria, la bancada socialista abarcará todo el lateral izquierdo, dejando espacio a Junts a partir de la cuarta fila, mientras el PP tendrá que compartir el extremo derecho del hemiciclo con la tercera fuerza política, Vox. Eso conlleva un efecto visual relevante para los grupos.

Se trata de la primera vez que ocurre esto. También es la primera vez que en la Mesa del Congreso no tiene mayoría del ganador. De ahí que las fuerzas progresistas hayan hecho sus propios encajes de bolillos y hayan diseñado el hemiciclo acorde a sus intereses. El PP no logró frenar la operación. Tan solo pospuso la decisión una semana para, finalmente abstenerse consciente de que no tiene mayoría en la Mesa.

El PP denuncia que el PSOE ha "usado el Parlamento para satisfacer el pago" a los independentistas que votaron a favor de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso, en sustitución de Meritxell Batet. Ello respondería a que el PNV ocupe parte de la bancada central donde, en opinión del PP, deberían situarse Vox y Sumar como tercera y cuarta fuerza, respectivamente. O que ERC [con siete diputados] ocupe asientos en la tercera fila central mientras los diputados de Vox se distribuyen desordenados por todo el hemiciclo [con 33 escaños].

A la molestia por el reparto de sillones, los populares añaden el reparto de bienes materiales que se habría visto descompensado con ERC y Junts. Los de Alberto Núñez Feijóo señalan de nuevo a Armengol por haber permitido a estos partidos constituirse como grupo parlamentario pese a no cumplir los requisitos formales para ello. "Es su segundo pago" por los votos de los independentistas, insisten. Para el PP, esto supone "un fraude electoral", ya que se les da derecho de representación y, además, se les da recursos económicos pese a no contar con el número mínimo de diputados.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los principales beneficiados del reparto de despachos son Bildu, Junts, ERC y PNV, es decir, los "socios de lo de Armengol". De ahí que el PP, con mayoría absoluta en el Senado, haya dejado en manos de los servicios jurídicos la decisión de permitir que estos grupos tengan representación en la Cámara Alta con senadores prestados del PSOE.

El PP se resigna a la decisión de la Mesa. Ya no hay vuelta atrás, pero asegura que seguirá denunciando el "disparate" y que buscará mecanismos para demostrarle al PSOE de que se "equivoca" tomando estas decisiones. Con todo ello, los populares alertan del "grave deterioro" que atraviesa el PSOE.