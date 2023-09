Sumar dice que la amnistía es el "pago" de la investidura de Sánchez y el PSOE pide "explicar los acuerdos cuando se produzcan"

PSOE y Sumar persiguen un mismo objetivo -investir como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, actualmente en funciones-, pero continúan teniendo diferencias en el cómo. Los socialistas siguen queriendo distanciarse de la visita de la Yolanda Díaz a Carles Puigdemont el pasado lunes y niegan hablar de las negociaciones, desde la formación de la vicepresidenta segunda se afanan en fijar posiciones públicas. La última, que la amnistía es el "pago" para la investidura.

"Nuestro método de trabajo es el de explicar los acuerdos una vez que se hayan producido", ha asegurado Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. En una atención a medios tras visitar la exposición 'Nosotras, las europeas' en el Laboratorio de Periodismo (Madrid), el socialista se ha desmarcado del encuentro entre Díaz y Puigdemont y de las declaraciones de miembros del equipo de la vicepresidenta. Ha insistido en que la "forma de trabajar" del PSOE es "diferente" y ha defendido que "es un método que se ha demostrado absolutamente eficaz".

Cuestionado sobre la amnistía, ha defendido que el PSOE lo que busca es que haya "más afecto" entre los españoles y tratar de "cerrar definitivamente" las "heridas" de Cataluña. "Por supuesto, siempre dentro de la ley y de la Constitución española", ha declarado Bolaños, en línea con lo manifestado por los ministros del ala socialista del Ejecutivo en funciones en las últimas semanas. La orden es la de la discreción, como también ha dejado claro Salvador Illa. "Prudencia, paciencia, discreción y Constitución", ha dicho el primer secretario del PSC, que fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones generales en Cataluña.

Sin embargo, el dirigente de Sumar Jaume Asens ha desvelado este martes que la amnistía es "el pago" para la investidura y considera que es "una fórmula constitucional y democrática y, por tanto, se puede explorar". "La amnistía es la condición para la investidura, no es la condición previa para hablar de investidura", ha lanzado en una entrevista en Onda Cero. Contradice así al expresidente de Cataluña, que fijó ayer esta medida en las "condiciones previas" para hablar de la investidura, no para aceptar hacer presidente del Gobierno a Sánchez.

Eso sí, ha dicho que no es la única posibilidad, aunque no ha desvelado cuáles podrían ser las otras fórmulas. "Puigdemont", ha explicado Asens, "habló de ley de amnistía, pero no descartó otras vías que tengan el mismo resultado con otro nombre". Sobre la condición de que haya un "relator" en las conversaciones, la ha tildado de "problemática", al ser un término de conflictos armados o procesos de paz, por lo que desde Sumar preferirían "otras fórmulas" como 'facilitador' o 'mediador'. Y es que, en Sumar preocupa el "cómo", además del "qué" en el diálogo para la investidura de Sánchez.

"Se abren las vías del diálogo"

En lo que refiere a las condiciones expuestas este martes por Puigdemont, el Gobierno cree que abre un posible diálogo. Así se ha manifestado la portavoz Isabel Rodríguez, que ha asegurado que "se abren las vías del diálogo y de la política", que es "lo que ha practicado el Gobierno en los últimos cinco años".

En una entrevista en TVE, la también ministra de Política Territorial ha declarado que las condiciones del expresident y, por tanto, de Junts era lo que "esperaban". Además, se ha vuelto a mostrar segura de que habrá legislatura y que será "la de la convivencia y del progreso".