La muerte de María Teresa Campos ha supuesto un duro varapalo para el mundo de la comunicación de nuestro país. Tras ingresar en el hospital Fundación Jiménez Díaz a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, la comunicadora falleció en la madrugada del pasado martes.

Así, han sido numerosas las muestras de cariño y respeto que tanto sus compañeros de profesión como actores, cantantes e incluso políticos han enviado a los familiares de María Teresa Campos.

De esta manera, han sido muchas las voces que han asegurado que, para María Teresa Campos, dejar de trabajar fue un golpe muy duro al que se sumó su ruptura sentimental con Bigote Arrocet. Además, este miércoles, Susanna Griso que, en un principio se negaba a creer esta versión, ha contado: "Las hijas me lo confirmaron y me dijeron que después de eso ya no hubo retorno posible".

Una circunstancia que ha servido para que la presentadora de Espejo Público reflexione: "¿Qué enseñanza extraigo yo de esto? Que no te puedes atar tanto a tu profesión por mucho que te apasione, que tienes que tener otros intereses, otras aficiones, más asideros...".