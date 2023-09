Cuando María Teresa Campos se quedó en blanco en el primer programa de 'Día a Día' y lo solucionó cantando

El 16 de octubre de 1996, Telecinco daba la bienvenida a Día a Día, un magacín presentado por María Teresa Campos que arrancó de una manera muy original: con un sketch protagonizado por la presentadora y Paco Valladares.

En este primer programa, María Teresa Campos decía estar "nerviosa", pues era su primer día al frente del espacio y, pese a que llevaba "muchos kilómetros" en la profesión, no suponía que no tuviera "ese gusanillo" por comenzar algo nuevo.

"Cuando me he despertado esta mañana me he dado cuenta de que es el primer día del resto de mi vida", apuntó la presentadora justo antes de contar cómo se iba a desarrollar el nuevo programa.

Sin embargo, pese a haber comenzado el magacín de una manera cómica para tratar de romper el hielo, María Teresa Campos aseguró que se había "quedado absolutamente en blanco" y no sabía "qué hacer". No obstante, el kilometraje de la presentadora supuso que supiera cómo solventar el percance.

"¿Y si yo hiciera la presentación del programa cantando?", propuso Campos que, inmediatamente, se levantó y entonó una versión muy especial de la canción Cómo han pasado los años mientras la cámara mostraba el plató por el que, durante ocho años, pasarían innumerables invitados.