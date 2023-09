Así es Enrique Tarrio, el líder ultraderechista y afrocubano de los Proud Boys que ha sido condenado por asaltar el Capitolio

Proud Boys (Chicos Orgullosos, en inglés) es una organización ultranacionalista, neofascista, de extrema derecha, solo para hombres y vinculada con el supremacismo blanco, que actúa fundamentalmente en Estados Unidos. Tuvieron un importante papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y eso comienza a tener consecuencias ante la justicia.

El pasado 4 de mayo, cuatro dirigentes de los Proud Boys fueron declarados culpables de conspiración sediciosa. Entre ellos, el que ha sido en los últimos años líder del grupo, Enrique Tarrio. Un jurado en la corte federal de Washington D.C. lo encontró culpable de 6 cargos, entre ellos: conspiración sediciosa y conspiración para obstruir un procedimiento oficial.

Se trató de la condena más significativa surgida del ataque al Capitolio de aquel enero. Este martes un juez en Washington anunció la sentencia. A Tarrio, responsable también de la asociación Latinos for Trump, le han caído 22 años de cárcel.

El supremacista afrocubano

Supremacismo blanco... pero Tarrio se dice afrocubano. "Soy bastante moreno, soy cubano. No tengo nada de supremacista blanco", dijo en 2020. Efectivamente, nació en 1984 o 1985 y se crió como católico en la Pequeña Habana de Miami. Con 20 años empezó a visitar la cárcel. En 2004, fue condenado por robo y condenado a realizar servicios comunitarios y a tres años de libertad condicional.

Soy bastante moreno, soy cubano. No tengo nada de supremacista blanco"

Se trasladó a una pequeña ciudad del norte de Florida para dirigir una granja avícola, pero pronto regresó a Miami. Fundó una empresa de instalación de equipos de seguridad y otra de seguimiento por GPS para empresas.

En 2012, Tarrio fue acusado por su participación en una trama de cambio de marca y reventa de tiras reactivas para diabéticos. Aunque cooperó con los investigadores, ayudándoles a procesar a más de una docena de personas, fue condenado a 30 meses de prisión (de los que cumplió 16).

'Pinochet no hizo nada malo'

Entre el 2012 y el 2014 Tarrio habría sido un "prolífico" informante trabajando para agentes de la ley tanto locales como federales, según contó Reuters en 2021. Como agente encubierto habría ayudado a la captura de más de doce individuos en casos relacionados con el narcotráfico, el juego ilegal y el tráfico de personas. Ese mismo año, él lo negó todo.

Es dueño de una tienda de camisetas y "artículos de derechas" conocida como la 1776 Shop. La revista estadounidense Slate describió la tienda como un "emporio digital de mercancía ultraderechista" que vende variedad de artículos relacionados con los Proud Boys, incluyendo camisetas con la frase "Pinochet did nothing wrong" ('Pinochet no hizo nada malo').

Tarrio (en el centro), durante una manifestación en Miami. MARIO CRUZ / EFE

En los 'Proud Boys' desde 2017

En 2017, Tarrio se ofreció como voluntario para un evento en Miami del comentarista de extrema derecha Milo Yiannopoulos. Allí conoció a un miembro de los Proud Boys que le animó a unirse a la organización. Eso hizo. En 2018, ya era miembro de cuarto grado, una distinción reservada a quienes se enzarzan en un altercado físico "por la causa".

En noviembre de 2018 se convirtió en presidente de los Proud Boys. Como tal se entrevistó con el ideólogo del movimiento de la derecha de Trump, Steve Bannon. Ese mismo año, Tarrio se enfrentó e insultó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en Coral Gables. Por esas fechas, Twitter eliminó su cuenta, junto a otras relacionadas con la organización neofascista.

Una corta carrera al Congreso

Tarrio intentó la vía política ortodoxa en 2020. Inició una candidatura al Congreso por el distrito 27 de Florida, pero se retiró antes de las primarias del Partido Republicano.

En las respuestas de su campaña a una encuesta de Ballotpedia realizada en 2019, Tarrio enumeró entre sus prioridades la reforma de la justicia penal, la protección de la Segunda Enmienda (la que menciona el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas), la lucha contra el terrorismo doméstico, el fin de la guerra contra las drogas, la libertad de expresión en las plataformas digitales y la reforma migratoria.

6 de enero de 2021, el asalto al Capitolio

El 12 de diciembre de 2020, tras la derrota de Donald Trump en las elecciones de noviembre, los Proud Boys, junto con otros grupos de extrema derecha, se manifestaron en Washington D.C. para deslegitimar esa derrota electoral. Participaron unos 200 Proud Boys, Tarrio entre ellos.

Fuimos a Washington para sentarnos y apoyar al presidente. Eso es todo y después tomarnos unas cervezas pero creo que la mentalidad de turba se hizo con el control de todos"

Partidarios y detractores de Trump se enfrentaron en las calles. Todo culminó con el apuñalamiento de cuatro personas. Tras emitirse una orden de arresto, Tarrio fue detenido por la policía el 4 de enero, dos días antes de la insurrección del 6 de enero. Fue puesto en libertad bajo fianza el 5 de enero de 2021, con condiciones.

Ahora va a la cárcel y por mucho tiempo. En 2022, antes de enfrentar esos cargos, Tarrio negaba en declaraciones a Telemundo haber tenido responsabilidad en los violentos hechos del 6 de enero. "Fuimos a Washington con la intención de sentarnos allí y apoyar al presidente. Eso es todo y después tomarnos unas cervezas pero creo que la mentalidad de turba, no sólo entre los Proud Boys, se hizo con el control de todos".

Antes que Tarrio, el primer sentenciado fue su lugarteniente Joe Biggs. El pasado 31 de agsto fue condenado a 17 años de cárcel. Para otro de los líderes del grupo, Zachary Rehl, la condena ha sido de 15 años.