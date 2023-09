Estrella Morente: "Ser feminista no significa meterse con la figura masculina. Somos complementarios"

Estrella Morente fue una de las invitadas al festival Flamenco On Fire, celebrado entre el 22 y 27 de agosto en Pamplona. Está trabajando junto a su hermano Enrique en Pablo de Málaga, la continuación del álbum de su padre, al que han llamado el primer cantaor cubista y el 'Picasso del flamenco'.

¿Cómo va ese trabajo? Supongo que se tendrán que ceñir a una estructura previa.Pasarán los años y Pablo de Málaga seguirá formando parte de nuestro repertorio. Yo lo pongo a la misma altura del Omega, porque si el Omega jugaba con el rock, Pablo de Málaga lo hacía con la electrónica hace 20 años. Forma parte de nosotros: como los tangos, los tintos griegos o la bulería del borrachuelo. Mi padre no encargaba los temas, los componía de la nada en casa, con Soleá, con mi madre, con mi tío Bebito, con Montoyita, conmigo…

¿Tienen fecha para presentarlo?Hubo un par este año, con motivo del aniversario de Picasso, pero había demasiados actos en torno a su figura.

La suya ha sido siempre una familia muy unida, ¿cuál es su secreto?Lo primero es querer estarlo: esforzarse para estar con la familia y adaptarse. Ahora hemos cogido una casita. No queremos lujo, queremos estar todos juntos. Vamos, venimos; unos trabajan, otros descansan. Está mi madre, Aurora, como caporal de la casa; vino Soleá, luego vendrá Monty, y mientras charlamos por teléfono tú y yo, ha llegado Montoyita, que acaba de terminar de hacer unas escalas. Creo que esa unión real de la vida se proyecta en el escenario.

Tal vez uno de los pilares de su familia es la admiración.Al escenario nos subimos los bicharracos de la familia, los leones. Mi hijo Curro, por ejemplo es un león con la percusión, tiene mucha valía. Por eso, se sube y comparte escenario. Lo mismo que Monty, el hijo de Montoyita, otro bicharraco, increíble con las armonías.

A su abuela Rosario, fallecida el año pasado, le dedicó un disco en 2019. De ella ha dicho que era para usted una guía, y la poesía más hermosa del mundo.Ha sido oírte y al Montoyita y a mí se nos ha encogido el corazón. Es muy reciente, has tocado un tema muy delicado porque estábamos todos muy unidos a través de ella y se la echa mucho de menos. Es una de las mujeres más impresionantes que he conocido, como persona y como artista. No se puede saber más de arte, no se puede tener más categoría, yo a esa mujer la he sentado desde con el Rey hasta con personas anónimas que hemos amparado. La querían actores, aristócratas, poetas, músicos… Era muy especial y era una mujer muy querida.

La poesía ha hecho parte de su vida. En Granada, siempre que se hablaba de García Lorca en su casa, lo llamaban Federico, y de niña usted pensaba que era un tío abuelo…Mi padre solía decir que la vida sin poesía sería una barbaridad. Él acercó el flamenco a los grandes poetas, y eso lo hemos heredado nosotros. Cuando no entendíamos nada de poesía en el flamenco, él salía cantando a Pedro García, o a Javier Egea o a Luis García Montero. Ahora a Montero lo conoce mucha gente, pero cuando escribía poemas surrealistas como Fin de año, no era así. Mi padre recitó y cantó la última carta que escribió Cervantes. Además, creaba diálogo entre los pueblos: subía al escenario a músicos palestinos, israelíes, judíos, cristianos… Eso es algo importante, no solo para el flamenco, sino para la humanidad.

Quería agradecerle el gesto y la respuesta que dio cuando le preguntaron sobre el presunto plagio de Rosalía. Dejó claro que se había inspirado en su obra, como su obra también está inspirada en la de otras cantaoras.Alguien que es feminista de verdad y que defiende los derechos de las mujeres no se mete contra otras mujeres que luchan por avanzar. Alguien que tiene en cuenta la libertad de expresión no puede echar tierra encima de compañeras, incluso más jóvenes. Hay que dejar que la gente joven haga, funcione y disfrute, sobre todo que disfrute, porque si creas una generación obstruida y frustrada es peor para el arte.

¿Qué opina del feminismo?Si hay que optar por algo, digo que soy feminista. Pero todo lo que termina en ismo me da pereza. Porque lo importante es que exista la naturalidad y la igualdad, y que se respete a las personas por su naturaleza y su condición. Yo prefiero hablar de respeto a los niños, a los árboles, a los perros, a las mujeres y a los hombres. Ser feminista no significa meterse con la figura masculina. Somos complementarios.

Por desgracia, el mundo del flamenco no ha sido ajeno al machismo. ¿Está cambiando?No sé cómo es fuera porque los hombres en mi casa no son machistas ni egoístas en ese sentido. Mi padre, mi hermano, mi marido, mi Montoyita, mis primos son gente que convive de una manera respetuosa. Los hombres de mi familia no nos han sometido, ni nos han anulado una opinión. Nos expresamos, nos unimos, nos apoyamos seamos hombres o mujeres.

Tiene muchísimo arte sobre el escenario para mover el mantón, ¿dónde aprendió?Anda de una forma, coges un abanico y te echas una pañoleta encima de una forma que solo ves de niña: yo todo eso se lo vi hacer a mi abuela. Y eso no se enseña. Puedes ir a aprender con Blanca del Rey, que es la que mejor moviendo el mantón en España. He tenido la suerte también de dar clase con Matilde de Coral. Lola Flores también ha sido una artista para mí.