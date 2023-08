Nicaragua acusa a un exmilitar español de introducir el caracol gigante africano en el país: "es un delito de bioterrorismo"

Las autoridades nicaragüenses divulgaron este miércoles fotografías del militar retirado español Pedro Sierra, a quien señalan como el responsable de haber introducido a Nicaragua el caracol gigante africano, considerado una especie invasora y por el que el país declaró una alerta fitosanitaria.

En las fotos, publicadas en medios oficiales y sandinistas, y en la que las autoridades lo acusan de "traficante de animales exóticos", se observa a Sierra vestido de militar y posando con animales, incluida una con un caracol sobre su frente.

"El español Pedro Sierra fue la persona que introdujo el caracol gigante africano en Nicaragua, desde Costa Rica, donde enfrenta una investigación judicial en curso", afirmó la emisora sandinista La Primerísima, quien sostuvo que el español "ha sido objeto de denuncias desde septiembre de 2022 por la Federación Canina de Costa Rica ante el Organismo de Investigación Judicial".

El director ejecutivo del estatal Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, Ricardo Somarriba, dijo al Canal 8 de la televisión nicaragüense que el ciudadano español trajo esos moluscos a Nicaragua "a propósito, porque sabía lo que producía el caracol gigante" y que, a su juicio, se trata de un delito de "bioterrorismo".

Según Somarriba, el militar retirado español "tiene orden de captura en Costa Rica" y tienen información que "se comía también a los caracoles".

Sierra dijo al medio digital nicaragüense Despacho 505 que no ha introducido a Nicaragua el caracol gigante africano y se declaró víctima de una supuesta campaña oficial para que se deje de hablar de la expropiación de la jesuita Universidad Centroamericana UCA, en Managua, y otros problemas que afectan al país centroamericano.

"Aunque, según me dicen, tienen pruebas de que los introduje... Yo no sé qué pruebas pueden tener de una cosa que no hice. No llevé jamás ninguna especie de caracol a Nicaragua", sostuvo.

Aseguró que la fotografía en la que aparece con un caracol sobre su frente se la hizo en España y se trata de un "caracol tigre africano, un achatina, que es legal su venta como mascota exótica en España y no está considerada plaga".

Hace dos días, las autoridades nicaragüenses declararon "el dispositivo de alerta fitosanitaria por la detección de caracol gigante africano (Achatinafulica)", así como una cuarentena en el municipio de Ticuantepe, vecino de Managua, la ciudad en la que fue encontrado.

Según el IPSA, el caracol gigante, nativo de África, está considerado como una de las 100 especies exóticas invasoras de áreas tropicales y subtropicales, representando un riesgo para la agricultura, el medioambiente y la salud pública.