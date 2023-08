'El programa del verano' habla en exclusiva con la hija de la mujer hallada muerta en un pozo: "Me dijo que sintió miedo"

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un pozo de Jerez de la Frontera, en Cádiz, ha generado una gran conmoción en nuestro país. Este miércoles, el principal sospechoso del asesinato, un hombre de 78 años con antecedentes penales, pasará a disposición judicial.

Así, El programa del verano ha podido contactar con la hija de Buran Fouruzan, quien ha comentado qué relación tenía su madre con el presunto autor del crimen.

"Se conocieron en un bar, de casualidad. Ella necesitaba empadronarse en algún sitio para recibir una ayuda... y este señor le ofreció que podía hacerlo en su casa", ha explicado Sara que, además, ha recalcado que, al menos al principio, todo transcurrió con normalidad.

Sin embargo, el presunto asesino cambió de opinión con respecto a Buran: "Este señor pues tenía... otras intenciones y mi madre no tenía eso pensado. No ha habido romance ni nada, en absoluto. A partir de eso, me dijo que sintió miedo, como que estaba forzando...".

"Me la han quitado. ¡Me la han quitado y no se merecía morir!", señalaba, entre lágrimas, Sara, al recordar el crimen y cómo los investigadores encontraron a su madre en el interior del pozo.