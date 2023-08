Echenique tilda a los jueces del Supremo de "Rubiales con toga" tras una sentencia que rebaja penas a dos violadores

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha calificado este lunes a los magistrados del Tribunal Supremo de "Rubiales con toga" tras conocerse que el alto tribunal ha rebajado, en aplicación de la ley del 'solo sí es sí', la condena a dos hermanos que violaron a una menor.

"Los Rubiales con toga han vuelto de vacaciones y ya se han puesto de nuevo a beneficiar violadores", ha señalado Echenique en su perfil de la red social 'X', antigua Twitter, a la par que compartía un titular que recogía la decisión del Supremo.

En ese mismo mensaje, el exdiputado apunta a que esa decisión del Supremo -que en realidad fue firmada el 13 de julio- es una reacción de los jueces ante la polémica social suscitada por el beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le dio a la jugadora Jenni Hermoso en la celebración de la entrega de trofeos del Mundial de Fútbol en Australia. "Habéis tocado a uno de los suyos y ahora el club del manotazo en el culo va a por vosotras de nuevo", resalta.

En la sentencia del Supremo los magistrados han acordado rebajar de 14 a 12 años la pena de uno de ellos por violar dos veces a la menor; al otro, le ha rebajado la pena de 7 a 6 años de prisión por violar en una ocasión a la joven, que entonces (en 2017) tenía 17 años.

En contra del criterio de la Fiscalía

Ha modificado así las penas en contra del criterio de la Fiscalía, que entendía que no procedía aplicar de forma retroactiva la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual porque consideraba "proporcionadas" las penas impuestas. En la resolución, recogida por Europa Press, el tribunal ha explicado que, con la nueva ley, la horquilla de la pena es inferior y la pena impuesta debe rebajarse.

La reacción de la sociedad ante el caso Rubiales demuestra que Irene Montero tenía razón.



Las declaraciones que Echenique ha vertido en 'X' se suman a otros ataques en redes del exportavoz contra Rubiales por el beso a Hermoso. De hecho, el presidente de la Federación anunció en su comparecencia del vienes ante la asamblea extraordinaria de ese organismo que se defendería "en los juzgados" de las acusaciones de machismo recibidas en los últimos días por parte de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de las ministras de Igualdad y Derechos Sociales y Agenda 2030, Irene Montero e Ione Belarra, y del exportavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

"El falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad, no le importan las personas. Lo repito, están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que están avanzando. Pero es que así no estamos avanzando; es todo lo contrario, todo lo contrario. Han tardado cuatro o cinco días en felicitarnos por el Mundial. Eso sí, para intentar matar a un hombre por esta situación desde el primer momento, no le importan las personas", dijo Rubiales.