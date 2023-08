El PP niega una llamada al "transfuguismo" en el PSOE y recuerda que Sánchez votó contra lo marcado por su partido en 2016

Hace siete años, cuando el PSOE estaba en manos de una gestora liderada por Javier Fernández, el entonces diputado Pedro Sánchez votó junto a su núcleo duro en contra de la disciplina de partido para bloquear la investidura del presidente popular en funciones Mariano Rajoy. Varios socialistas, entre ellos el recién dimitido secretario general, Pedro Sánchez, se sumaron al 'no es no' al PP pese a la petición de Fernández de mantener la "tradición de votar" lo mismo que la mayoría de los compañeros. "¿Entonces no era transfuguismo, no?", ironizan desde la dirección del PP, que se remiten a este precedente de 2016 para justificar que su búsqueda de apoyos en las filas socialistas no es una llamada al transfuguismo, como denuncia Ferraz, sino un apelación "a otras opciones" de gobernanza.

De este modo, Génova replica a Ferraz que este lunes exigía a los populares que se disculpen por insistir en esta práctica contra su partido. "No sé qué se cree que es el PSOE, pero esto es una organización seria", lanzó la portavoz Pilar Alegría tras conocer que Feijóo se citará con Sánchez para abordar la investidura. Antes de este encuentro al que Sánchez ya ha avisado que acudirá, el PSOE pedirá al PP que se disculpe, también, por haber estado "toda la legislatura, desde el minuto uno, deslegitimando al Gobierno".

Pero los populares no encuentran motivos para ello, como tampoco aceptan las acusaciones de llamar al transfuguismo. Pese al tenso ambiente entre las dos grandes fuerzas, cuyos lazos se rompieron hace ya un año con el intento de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Feijóo buscará mantener una reunión cordial con el presidente sin renunciar a convencerle de que debe gobernar la lista más votada. Es decir, él. Los populares auguran una reunión "ordinaria y protocolaria" en la que, a diferencia de la última cita entre ambos líderes políticos, esta vez Feijóo acudirá a petición del rey. Su única vocación será la de conseguir que el presidente "modifique" su posición conforme a su investidura.

Si el PP ya lo ve "difícil", el PSOE acaba por rematar sus pronósticos. Desde Ferraz siguen tildando de "fake" la investidura de Feijóo y, además, critican que deje en manos de su equipo las conversaciones con el resto de líderes parlamentarios. "Mientras él permanece atrincherado en la planta noble de la sede de Génova, enviará a las reuniones con estos grupos políticos a terceras personas, lo que entendemos como una falta de respeto y consideración a los grupos y sus votantes", denuncian fuentes del PSOE.

Este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, admitía que el proceso de investidura es "complicadísimo" pero, no obstante, no dejarán de intentarlo. Y es que el PP está a cuatro escaños de la mayoría absoluta; cuatro votos que aspiran a conseguir bien de los socialistas "desencantados con el sanchismo", como ha bautizado Génova a las corrientes críticas contra Sánchez, bien en PNV que ya ha manifestado su rechazo a apoyar a Feijóo o Junts, una alternativa que se divisa aún más lejana que las anteriores.

De ahí que los socialistas vean en este proceso una "pérdida de tiempo" por parte de Feijóo. El popular, por su parte, se aferra al mandato del rey y a su calidad de ganador de las generales para tratar de llegar a la Moncloa "sin ceder ni venderse" a ningún partido y menos aún a los independentistas, como acusa a Sánchez de hacer con Bildu y ERC al abrirse a una posible ley de amnistía, o como considera el presidente popular en Cataluña que hará al reunirse con Junts.