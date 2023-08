Patricia Pardo luce embarazo en su regreso a Telecinco y vive un percance con su vestido: "Está al revés"

Después de que Patricia Pardo anunciase que se marchaba de vacaciones a comienzos del mes de agosto, este lunes, la periodista ha regresado a Telecinco para ponerse al frente de El programa del verano.

El pasado viernes, Beatriz Archidona anunció su despedida del matinal de Mediaset España para tomarse unos días libres, pero dejó en el aire quién iba a hacerse cargo del barco en los días restantes hasta que comience la nueva temporada de Telecinco.

Así, los espectadores han vuelto a ver a Pardo al frente de El programa del verano, donde se ha hecho cargo de las tres secciones del espacio: política, actualidad y Club Social.

De esta manera, la periodista ha retomado sus funciones profesionales tras haber disfrutado de unas semanas de descanso y, además, después de haber dado a conocer la noticia de su embarazo junto a su pareja, el presentador Christian Gálvez.

Asimismo, la presentadora ha vivido una buena anécdota en su 'vuelta al cole'. Tras una pausa para publicidad, Patricia Pardo ha explicado: "Me ha mandado una señora un mensaje por Instagram, me ha dicho 'tengo el mismo vestido que tú y he cometido el mismo error que tú has cometido hoy, te lo has puesto al revés'. Decirle que gracias, me has dado una alegría porque me lo puedo poner de las dos formas, ¿no queda tan mal, no? Es reversible, la semana que viene o dentro de dos me lo voy a volver a poner y me lo pondré bien, señora. Muchísimas gracias por el mensaje".