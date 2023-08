Los vecinos de Arganzuela protestan entre carteles de 'no a la tala' y picos de pájaros

El Paseo de Delicias vuelve a ser el escenario de la manifestación contra la tala de los árboles afectados por la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid. Este jueves, los vecinos han querido centrar la temática en los efectos que tiene la perdida de espacios verdes en la biodiversidad, por eso se han puesto picos de pájaros para representar la degradación de la fauna.

Desde el mes de junio, decenas de vecinos de la calle Áncora y otras circundantes se reúnen para protestar por la tala del arbolado que estaba contemplado en el proyecto constructivo de la L11. "Hace unos días nos enteramos de que las movilizaciones habían tenido resultado y la Comunidad de Madrid ya no iba a tocar esta zona", explica el portavoz de la plataforma 'No a la tala' de Palos de la Frontera y Delicias. La modificación del plan de ampliación, aún en tramitación, contempla reemplazar las rampas de las obras por pozos verticales, lo que evita que las zonas verdes se vean afectadas.

Sin embargo, desde la plataforma indican que continuarán las movilizaciones para salvar las zonas de Delicias y Palos de la Frontera. "Aunque nosotros hayamos conseguido nuestro objetivo, seguiremos luchando por tener un modelo de ciudad más sostenible", explican.

Esta plataforma también ha organizado patrullas vecinales para vigilar que no se cortan árboles sin permiso. "El otro día les pedimos el permiso de obra a unos operarios que iban a ejecutar una tala y no lo tenían", explica el portavoz del movimiento. Para el próximo día 7 de septiembre tienen prevista convocar una manifestación donde las quejas no se ceñirán a la protección del medioambiente en la zona, sino que también incluirá protestas por el Espacio Delicias, la sanidad o las cocinas fantasmas.