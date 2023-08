El Maestro Joao le lee la retaguardia a Valeria Ros en 'Zapeando': "Eres una mujer muy espiritual e intuitiva"

El Maestro Joao ha vuelto a Zapeando con su peculiar lectura de traseros. Después de habérselo leído a Dani Mateo hace un par de meses, el futurólogo ha escogido a la presentadora sustituta, Valeria Ros, para adivinar su sino desde esta delicada parte del cuerpo.

"Me encanta que me lean el culo", ha bromeado la conductora antes de la sesión. Detrás de una mampara, el místico ha quedado impresionado con el semidesnudo de la cómica. "Eso no es un lunar, es un mordisco que te han dado", ha señalado Joao.

"Eres una mujer muy profunda e intuitiva. Y en lo espiritual tienes un canal abierto por donde te entra algún espíritu o muerto para hablarte por ahí", ha detallado el vidente, en clave de humor.

En cuanto a la vida sentimental, el Maestro le ha explicado que va a tener "mucho drama" con gente muy diferente, y todo a causa de sus nalgas tan separadas. "Vas a tener una pareja conocida, porque pone aquí que va a dar mucho de que hablar", ha señalado el futurólogo.

Eso sí, se avecinaría un gran proyecto para Valeria Ros. "Vas a hacer fortuna de aquí a tres años con algo que tiene que ver con el azar", ha intuido el colaborador de La Sexta.