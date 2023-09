Así será el nuevo programa de Ana Rosa Quintana: un magacín que mezclará actualidad y entretenimiento

Ana Rosa Quintana se despedía de las mañanas de Telecinco el pasado 25 de julio para comenzar en septiembre en las tardes de la cadena, con un programa que también lleva su nombre: TardeAR.

Así, los movimientos en Mediaset han recolocado varios espacios y presentadores importantes: este también es el caso de Jorge Javier Vázquez, que se estrena en el access de Telecinco con un programa que buscará hacerle sombra a El Hormiguero: Cuentos chinos, que continúa completando su plantel de colaboradores.

Pero, ¿cuál será el contenido del nuevo programa de Ana Rosa? Durante las tardes de lunes a viernes, la periodista se pondrá al frente, de nuevo, de un magacín diario, producido por Mediaset España en Colaboración con Unicorn Content, la propia productora de la presentadora.

'TardeAR', un formato de información y entretenimiento

Según informó Mediaset, el nuevo espacio será "un formato diario de actualidad, que combinará información y entretenimiento". La propia presentadora adelantó en la gala de Publiespaña que será todo un "show televisivo".

Por esta misma línea, Quintana aseguró que "hasta ahora, nunca jamás se había hecho nada igual en Telecinco". Y es que la periodista aceptó este cambio porque la propia cadena se lo pidió.

En cuanto al reto que afrontará Ana Rosa Quintana, 19 años después de estar al frente de un programa matutino, cabe recordar que la veterana ya trabajó en la franja de la tarde cuando condujo Sabor a ti en Antena 3, entre 1998 y 2004.

No obstante, en la gala mecionada Ana Rosa negó que el nuevo programa vaya a parecerse a dicho formato: "Aunque vaya a las tardes, no voy a hacer un Sabor a ti. Lo hice durante 8 años y cambió el modo de hacer las tardes. Tampoco haré El programa de Ana Rosa, que lo he hecho durante 18 años y ha cambiado el rumbo de las mañanas".

"Voy a hacer un infoshow. No voy a decir esas cosas de que será blanco y divertido. Solo voy a decir que es un programa que va a sorprender y que aspira a ser el mejor infoshow de la televisión en España", garantizó la periodista.

El nuevo programa de Ana Rosa, en el plató de 'Sálvame'

Durante este verano, Telecinco ha ido preparando las instalaciones y el resto de detalles de TardeAR, el cual se conoce que se realizará en el plató que ha pertenecido durante los últimos 14 años a Sálvame.

Con este nuevo programa presentado por Ana Rosa, del que no se conocen todos los detalles, Telecinco intentará superar la audiencia de Sálvame y la de Así es la vida, la que ha sido la apuesta del verano.