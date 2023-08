Ana Rosa Quintana adelanta su vuelta a las tardes de Telecinco y Belén Esteban lanza un dardo: "No va muy bien"

Con el nuevo programa de Ana Rosa Quintana, TardeAR, Telecinco tratará de recuperar la audiencia perdida en los últimos meses que ha llevado a la cadena a sumar algún que otro mínimo histórico.

Tras los movimientos sabidos por parte de la competencia, que empezarán a librar la batalla de las tardes televisivas ya en la primera semana de septiembre, la veterana periodista ha tenido que adelantar su regreso a la pequeña pantalla. Estaba previsto que volviera el lunes 25 de septiembre, pero lo hará el lunes 18, según Informalia.

Ana Rosa sustituirá a Sálvame, precisamente el programa donde colaboraba Belén Esteban, que hace unos días se refirió a su situación laboral y, de paso, lanzó un dardo a la actual andadura de la cadena en cuanto a audiencias. "No estoy en el paro, para los que se lo preguntan. Sigo siendo de la Fábrica de la Tele. Y por cierto: hay sorpresitas", aseguró.

Sobre la comunicadora, dijo. "Me alegro mucho. Espero que tenga suerte, porque Telecinco, la verdad, no va muy bien. Y espero que ahora empiecen a estar un poquito mejor. Yo, de verdad, quiero a Mediaset muchísimo, y conmigo se han portado muy bien, pero bueno, Sálvame no sería tan malo", indicaba.

También se refirió la de Paracuellos a la vuelta de Jorge Javier Vázquez al trabajo con un programa nocturno con el que competirá contra Pablo Motos en Telecinco. "Estoy muy contenta con la vuelta de Jorge, es el mejor presentador que hay en la cadena", dijo la madrileña.