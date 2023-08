ERC insiste en la amnistía como línea roja ante la investidura y no se desviará "ni un milímetro del objetivo de la independencia"

ERC insiste en la amnistía como requisito principal para que brinde su apoyo al PSOE en una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, y Laura Vilagrà, consellera de Presidencia, han advertido de que "la amnistía y la autodeterminación son el camino para resolver el conflicto político entre Cataluña y España". La consejera ha ido más allá y ha señalado que no hay que desviarse "ni un milímetro del objetivo de la independencia".

El presidente de la Generalitat ha publicado un mensaje en las redes sociales precisando que no van a renunciar a la amnistía y la autodeterminación. Aragonès ha insistido en que tienen "el objetivo claro", y lo van a continuar explicando a nivel nacional, en Europa y "en el resto del mundo", en referencia a la noticia que adjunta en su publicación. Una información de Euractiv que recoge las palabras que pronunció este lunes en un acto celebrado junto con Carles Puigdemont, en la abadía de Sant Miquel de Cuixà, en Codalet (Francia), insistiendo en estos puntos para resolver "la actual disputa entre la región y el gobierno central de España".

Por su parte, Vilagrà ha planteado este miércoles la amnistía como "línea roja" para pactar con el PSOE en la investidura. Así se ha pronunciado en el acto de clausura de la 55 edición de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada (Francia), donde ha reiterado que el objetivo de la amnistía es el que tienen "sobre la mesa en estos momentos". La consellera ha señalado asimismo que no hay que desviarse "ni un milímetro del objetivo de la independencia".

Además, ha afirmado que la negociación llevada a cabo entre el Gobierno y el Govern "ha dado sus frutos", ya que los líderes independentistas encarcelados "están en su casa desde hace tiempo", y se ha modificado el delito de sedición: "Aquellos fueron los primeros pasos, pero ya dijimos que no eran suficientes".

Por otro lado, la dirigente de ERC ha declarado que la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, no les "interpela", por lo que su partido no se reunirá con él. "Mi partido no ha votado nunca al PP y nunca lo hará", ha sentenciado Vilagrà. Este miércoles, Cuca Gamarra, secretaria general de los populares, ha anunciado que mantendrá contactos con todos los partidos, menos con EH Bildu.