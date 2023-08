Andrés, el hijo de Iván Ferreiro, debuta en la música y revoluciona las redes por el gran parecido musical con su padre

Casi tres meses después de que Querido se presentara oficialmente en redes sociales, esta emergente banda musical se subía por primera vez a un escenario el pasado 15 de agosto.

Fue, además, en el emblemático Náutico de San Vincente Do Mar, ubicado en O Grove, Pontevedra, por el que, a lo largo de este año, han pasado grandes artistas de música indie como Egon Soda, Depedro y Silvia Pérez Cruz. Sin embargo, lejos de pasar desapercibidos en este lugar de culto, este emergente grupo musical terminó causando sensación entre el público y, posteriormente, revolucionando también las redes sociales.

Y es que, el cantante de Querido es, ni más ni menos que Andrés Ferreiro, uno de los hijos del cantante Iván Ferreiro, de 53 años, quien debutó con su banda Los Piratas hace más de treinta años, en 1991.

Ellos son Querido y a la voz está Andrés, el hijo de Iván Ferreiro 🤯.



Hay que seguirles la pista desde ya.



📹 El Náutico de San Vicente. pic.twitter.com/bULvsQK1aE — Último Acorde (@ultimo_acorde) August 20, 2023

No obstante, el motivo por el que esta primera actuación de Querido sorprendió tanto al público no estuvo ligado a este parentesco per sé -pues, en ese momento, se trataba de una banda desconocida por el gran público-, sino, más bien, por el notorio parecido musical y gestual entre el joven cantante y su padre que los asistentes detectaron durante el espectáculo. Algunos, incluso, consideraron que ambos tenían una voz idéntica.

Como no podría ser de otra manera, la actuación se ha viralizado durante los siguientes días en redes sociales, después de que algunos internautas destacaran la nostalgia con la que te transporte la voz de Andrés, recordando a los inicios de su padre con Los Piratas.

Me está encantando la reacción generalizada ante este vídeo de El Náutico. Esta banda que actuó allí se llama Querido, y su cantante tiene una particularidad. Es hijo de un conocido artista del pop español que descubrirás en cuanto el muchacho empiece a cantar. De tal palo... pic.twitter.com/FyiMGFCWt3 — Arturo Paniagua (@ajpaniagua) August 21, 2023

"Días de mucha patata", escribía Andrés a través su Instagram, expresando su agradecimiento tras la buena acogida que ha tenido su presentación en el Náutico de San Vincente Do Mar.

Por su parte, la cuenta oficial de Querido tampoco se ha hecho esperar. "Todavía seguimos asimilando lo vivido", compartían con sus seguidores a través de esta misma red social. Asimismo, aprovechando su visibilidad, también han querido anunciar que, próximamente, debutarán con nueva música. "Esto es solo el principio", han dicho.