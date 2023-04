Entrevista

Siete años después de su último trabajo íntegramente con canciones propias, Iván Ferreiro, rodeado de su inseparable hermano Amaro, vuelve más libre que nunca con Trinchera pop, un álbum muy personal con el que continúa una carrera artística que ya suma 31 años desde sus inicios con su anterior banda, Piratas, y posteriormente en solitario.

Trinchera pop. Por lo pronto, suena a batalla.Todo lo contrario (ríe). Hacer el disco ha sido muy placentero y divertido, aunque sí a veces la vida sí es una batalla, una guerra. Con la trinchera yo pensaba más en el compromiso del trabajo, cada trabajo creativo es una pequeña trinchera donde tienes que estar completamente comprometido. Una trinchera sirve para atacar, pero también para resguardarse, para protegerse y volver a reorganizarse. También para pensar, porque ha habido mucha espera y le hemos dado mucho a la cabeza.

¿Por qué tanto tiempo de silencio?Simplemente hemos ido a nuestro ritmo, ni siquiera hemos pensado en el tiempo que pasaba, se nos alargó un poco la cosa. Supongo que nosotros cada vez estamos más convencidos de que tenemos que hacer las cosas a nuestro ritmo y, realmente, un disco así no lo haces en un mes. Hemos construido el disco desde el sonido desde el sonido y no desde las canciones, como hemos hecho en otras ocasiones. Este disco, además, contiene un trozo de vida, que son estos años.

¿Cree que las nuevas generaciones entienden una ausencia tan larga de un artista por la forma tan inmediata de consumir música de ahora?Supongo que nosotros ya no tenemos de público a gente especialmente joven. Solemos hablar de la música de antes o de ahora. No, la música tiene múltiples formas, va por épocas, y nosotros tenemos dos opciones: una es tratar de mimetizarnos con la juventud y ponernos ropa más moderna y empezar a hacer reguetón para parecer jóvenes, cosa que es totalmente imposible, o seguir especializándonos en lo que sabemos hacer, que es lo nuestro. No hace falta disfrazarse para hacer buena música. Nosotros ya no competimos por los números uno, nunca lo hemos hecho. Ha sido una competición contra nosotros, por hacerlo mejor y de una manera distinta a otras. Son retos que tienen que ver con nosotros, no contra, por ejemplo, Love os Lesbian o Rayden. Lo que sí necesitaba es que se viera que hay un esfuerzo en el trabajo, que os tomamos en serio como a seres inteligentes y no saco cualquier cosa. Y, joder, yo espero que exista cierta imagen de renovación, que, en lugar de estar estancado, avanzo. Tengo 52 años, pero sigo inquieto musicalmente.

¿Aún?A ver, yo con esta edad no puedo ponerme a hacer reguetón, sino a mejorar mi música. Cuando digo que quiero hacer discos mejores, la gente cree que lo que quiero es tener más éxito que en los anteriores, y no es así. No puedo tener la frescura que tenía a los 25 o 30 años, pero puedo tener otras cosas y puedo conseguir emocionarte gracias a la experiencia. Con este disco ha sido como abrir una puerta que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero parece el principio de algo, más que el final de un camino. Ha sido como empezar otra vez de cero.

Hablaba antes de una competición consigo mismo. ¿Alguna vez se ha sentido derrotado?No, porque lo veo como los juegos de los niños, solo puedes perder si te aburriste. Ganar o perder es una cuestión de futbolistas, querer ganarle a otro. Nunca tengo sensación de derrota, y creo que solo se da cuando te pones una meta absurda. En nuestro caso, la victoria es hacer discos y que los entendáis. Lo que es increíble es que la gente quiera seguir recibiéndonos. ¿Que el disco no entra en ninguna lista? Tampoco lo esperamos. Ni forrarnos con él. Pero tenemos un oficio, un trabajo, y eso es la leche.

Sobre este disco, ha dicho que no sabe se necesitan más canciones en este mundo.Es que realmente lo pensamos mucho, y hemos pasado por esa crisis este mismo año. ¡La necesidad de lo que hacemos! Supongo que todos los seres humanos necesitamos tener un propósito en la vida. Yo pienso que el mundo no necesitas más canciones, igual yo sí hacerlas o tocarlas, pero realmente no son necesarias. Tiene también que ver con la importancia que nos damos. Es decir, si yo mañana desaparezco de este mundo, tampoco pasa nada, ningún ser humano es imprescindible.

Iván Ferreiro, rodeado de su hermano Amaro (de espaldas), durante la entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

En una de sus canciones habla de pensamientos, emociones, ficción... ¿Usted es más de realidad o de sueños?Un poco todo. Creemos que todo forma parte de la realidad de cada uno y, por eso, que cada quién lo tome como más le convenga. Lo que sí me apetecía es que la temática de las canciones fuera desde otro lugar, buscar la emoción en otros lugares. No nos apetecía recurrir a la lágrima fácil o regocijarnos en lo chungo, sino todo lo contrario, hacer una celebración de cada cosa que nos pasa, porque si te caes es que estuviste arriba. Y que no fuera una canción obvia, pero sí haga lo que tienen que hacer todas las canciones: emocionarnos.

Se acabó el amor romántico en sus canciones, entonces. ¿Tiene que ver con la etapa personal que vive?Porque realmente estamos bien en nuestra vida sentimental. Es la mejor etapa persona de nuestra vida. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero nos sentimos cómodos y tranquilos, y eso nos permite llegar más allá. También tiene que ver con las comodidades, como estar bien económicamente. Cuando el corazón y la barriga están llenas, llega la filosofía, que básicamente es hablar de todo a la vez todo el rato.

Corre el riesgo de que le acusen de aburrido o pretencioso.Bueno, existe el rollo de que somos muy tristes, y yo considero que, realmente, solo tenemos un disco triste, que fue el primero. Yo no nos considero nada tristes, somos unas personas que nos reímos mucho. Lo que pasa es que, para que haya felicidad, tienes que acordarte de cuando no lo eras. Sin el contraste estaríamos en una especie de felicidad eterna que sería aburrida. Vivimos en un mundo en el que estar de bajona está muy mal visto, hay que estar siendo riendo, en tu mejor momento y en el mejor sitio del mundo. La vida es una mezcla de todo: la política, la relación con los demás, disfrutar de un plato de comida, o cagarte porque te lo traen mal hecho... Todo está ahí, y queríamos que eso estuviera en el disco, y esperamos haberlo conseguido.

Echando la vista atrás, ¿qué queda de ese Iván Ferreiro de los inicios?Queda poco (ríe). Bueno, queda todo, porque la esencia es la misma, pero tengo una vida mucho mejor. No echo de menos ni la juventud. Estoy en nuestro mejor momento y no me cambiaría por ninguna etapa anterior. la de Piratas fue una época para todos muy vistosa, pero yo no era especialmente feliz ahí. Tampoco éramos un grupo que funcionáramos muy bien entre nosotros, ni teníamos una dinámica de banda guay. Había muchas tonterías. Había mucho que aprender y lo hicimos de la peor manera. Los noventa era una época muy difícil y era todo más agresivo. No echo mucho de menos nada de mí. De hecho estaba equivocado en muchísimas cosas, como en la forma en la que enfrentaba algunas canciones. Creía que había que hablar de cosas sexuales para provocar algo en los demás, y ahora mismo me parece infantil, barato, feo y fuera de toda la onda. Tengo más cosas de las que avergonzarme y bajar la cabeza y pedir disculpas que de las que sentirme orgulloso. También había victorias, ¿eh? Pero yo creo que para crear hay que ser feliz y estar bien, no es necesario que todo sea una mierda para poder hacer canciones. Y en Piratas había mucho de eso, ese punto trágico de que todo tenga que ser una porquería para parecer más auténtico a la hora de hacer una canción.

Entonces, de una reunión del grupo ni hablamos.¡Ni de coña! Para hacer un reencuentro hacen falta dos cosas. Una es la nostalgia y ganas de reunirte con tus compañeros. Y yo no tengo ningunas ganas de trabajar con ellos. Yo llevo ya más tiempo sin ellos y tengo una banda que son mis amigos y no tengo ganas de ir a tocar sin ellos. Hemos montado un grupo a partir de nuestros afectos, nuestras admiraciones y nuestra amistad. Y, por otra parte, haría falta una suma de dinero, y no creo que me vayan a pagar lo que yo pediría por tener que pasar por ese calvario. ¡Mis precios serían tan altos! Tendría que ganar el dinero suficiente para pagar mi casa, y como eso no va a pasar... La gente dice que si nos reunimos va a ser la hostia, y eso no es verdad. Piratas nunca llenó estadios, hacíamos una Riviera, y ahora nosotros hacemos dos. Es que hay promotores que quieren reunirnos y ponen una cifra encima de la mesa y les digo: '¡Es que no puedo aceptártelo, porque es que vas a perder tu puto dinero, que no tenemos tanto público, de verdad!'.

Iván Ferreiro Cantante y compositor. Nigrán (Vigo). 52 años. Durante trece años fue el cantante, líder y principal compositor del grupo Los Piratas. Tras la separación en 2003, el cantautor gallego de 52 años emprendió una exitosa carrera en solitario acompañado de su hermano Amaro, con el que empezó a dar crear sus propios temas y a dar conciertos. En esta etapa suma seis discos de estudio.