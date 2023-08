Joaquín Torres cuenta cómo afectó su homosexualidad a su matrimonio con Mercedes Torres: "Llorábamos juntos"

El 'arquitecto de los famosos', Joaquín Torres, ha confesado en un videopodcast para Podimo que lleva toda una vida para aceptar su homosexualidad. El catalán, que, bajo órdenes de sus padres, estuvo yendo a terapia de joven para "curarse" de su orientación sexual, ha desvelado lo difícil que fue la compatibilidad matrimonial con su expareja y madre de sus hijos, Mercedes Rodríguez.

Joaquín ha podido desahogarse. Aunque hace años se imaginase que su matrimonio sería con una mujer, Torres por fin ha podido celebrar su boda con Raúl Prieto. La ruptura con Mercedes Rodríguez fue el punto de inflexión que necesitaba el arquitecto para vivir su homosexualidad sin ataduras.

El de Barcelona se ha pasado años renegando su orientación sexual, según les ha confesado a Raquel Rostro y Cisco García en el programa No es para tanto del citado medio. Joaquín conoció a Mercedes en la universidad y ambos comenzaron un romance que ella misma rompió para poder estar con otra persona, 7 años y 2 hijos desupués.

"Yo no deseaba a Mercedes, ¿tú sabes lo que es acostarse con alguien que no deseas? Llorábamos juntos muchísimas veces, no éramos felices", cuenta el arquitecto, después de aclarar que fue "completamente honesto" con su expareja, con la que intentó retomar la relación bajo una particular condición: no tener más hijos.

"Me tuve que obligar a aceptarme. Me pasé siete años de mi vida tratando de aceptar mi homosexualidad, y yo lo odiaba. Odiaba el ambiente gay, cada vez que me acostaba con alguien vomitaba", confiesa Torres. Esta reacción pudo llegar después de la traumática adolescencia que vivió tras confesar en su casa que era homosexual: "Yo en casa oía constantemente: 'Lo peor que puede tener un padre es un hijo maricón' ".

Después de la traumática experiencia de acudir a un psiquiatra de reorientación sexual tres veces por semana durante año y medio a sus 14 años, el excolaborador de Sálvame tuvo miedo de la reacción de sus hijos Álvaro y Manuel. Joaquín se vio obligado a explicárselo al mayor de ambos, después de que este oyese rumores en la escuela.

Su primogénito solo se limitó a darle una gran lección: "Tuve que hablar con él y se lo expliqué. Y me dijo, con 8 años: 'Papá a mi no me importa nada quién te gusta y quién no te gusta, yo lo que quiero es que tú seas feliz' ".