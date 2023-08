Terror en la casa de Miguel Bosé: el cantante habría sido asaltado con sus hijos en México

Miguel Bosé habría vivido un infierno el pasado viernes, 18 de agosto, en su casa de México. El medio local tv notas ha informado que el artista fue asaltado por un grupo de ocho individuos que le robaron joyas, dinero en efectivo y su vehículo.

El cantante, que no se ha pronunciado sobre ello, se encontraba descansando en su casa con sus hijos cuando, en plena tarde, apartó la vista de la televisión del salón para comprobar cómo varias personas encapuchadas accedían a la vivienda.

Los ladrones, según relatan fuentes cercanas al citado medio, exigieron al cantante, de 67 años, que les dijera dónde se encontraban los objetos de valor. El cantante acató órdenes e intentó tranquilizar a sus hijos, que se enteraron más tarde de lo que estaba sucediendo tras escuchar los gritos.

A falta de confirmar lo ocurrido, Bosé se limitó a compartir este domingo un post en su perfil Instagram en el que aparecía posando sonriente.

"Esta mañana me desperté convertido definitivamente en un 'lomo plateado'", se lee en la publicación. Ni el cantante ni sus amigos hacen referencia en el tablón de comentarios a la información recogida por los medios mexicanos.

En su última visita a El hormiguero, el pasado mes de marzo, el autor de Amante bandido admitió que se ha llevado unos cuantos sustos de este tipo en su vida.

"Me han intentado matar muchísimas veces y no se sabe por qué, porque me tienen mucha envidia, manía o porque no tienen un titular de prensa digno", le dijo al presentador, Pablo Motos.