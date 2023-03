"Me han intentado matar muchas veces" o "perdí la voz por una muela": Las frases más impactantes de Bosé en 'El Hormiguero'

La visita de Miguel Bosé y José Pastor a El Hormiguero este miércoles, donde presentaron Bosé, la serie sobre la vida del cantante que se estrena el 3 de marzo en SkyShowtime, se alargó más de lo que Pablo Motos había planeado.

La charla del presentador con el cantante, interrumpida en ocasiones para preguntarle al actor sobre su papel dando vida a Bosé en la ficción durante la década de los 70, trató numerosos temas de la trayectoria del autor de Amante bandido o Bambú.

Las frases más destacadas de Bosé en El Hormiguero de este miércoles fueron:

- "Este es el programa de la libertad, siempre he podido decir lo que he querido".

- "No ayudan, te ayuda a crear interés al principio, ser ‘hijo de’ tiene un marketing inherente que aprovechas, pero luego es todo cuesta arriba".

- "A mi padre -Luis Miguel Dominguín- no se le negaba nada porque era un icono del franquismo y no dejó señora con cabeza".

- "Él no me quería, no era un heredero digno".

- "Mi madre -Lucía Bosé- era distante, fría, intelectual, de vanguardia... ella y mi padre estaban destinados a joderse".

Los momentos en los que Miguel Bosé entró y dejó el mundo de las drogas #BoséPastorEH pic.twitter.com/cDqTtIfEkJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2023

- "Al principio de mi carrera tuve que ocultar que era bisexual, era un suplicio".

- "Cuando salía los viernes siempre pilaba cacho, ya fuera por un bando o por otro".

- "Como no tenían cojones de llamarme maricón y drogadicto decían que tenía sida porque era una enfermedad asociada a eso".

- "En Radio Intercontinental llegaron a anunciar mi muerte por sida, No me dieron la posibilidad de réplica porque estaba rodando una película en Francia".

- "Me han intentado matar muchísimas veces y no se sabe por qué, porque me tienen mucha envidia, manía o porque no tienen un titular de prensa digno".

- "Los bulos me han perseguido toda mi vida".

- "Yo no bebía, ni fumaba, era todo disciplina, pero en un momento de desamor caí en el alcohol y las drogas".

- "En Archy fue donde me metí la primera raya de mi vida, me tomé la primera copa y empecé a fumar. Después vinieron años en los que mi profesión era la de salir".

- "Me metía todo lo que pillaba e hice cosas impensables".

- "Hace 12 años que no fumo ni bebo ni nada de nada. Se puede".

La historia detrás de la pérdida de voz de Miguel Bosé #BoséPastorEH pic.twitter.com/NHafcdsoNy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2023

- "Un médico me dijo que la sinusitis crónica que me habían diagnosticado no lo era y que todos mis problemas de voz podrían desaparecer quitando una muela. Me la quitaron y la voz volvió".

- "He estado 8 años sin voz, viajando por los mejores hospitales del mundo, han sido 8 años de verdadero patíbulo".

- "El foniatra me dice que tengo que volver a colocar la voz, pero que recuperaré mis plenas facultades, para el año que viene en septiembre u octubre arranco gira".

- "Sobre la controversia vivida con la covid, emití mi parecer y no pasa nada, hay espacio para todos, lo hice porque tenía ya mucha información".

- "En ese momento desapareció el derecho constitucional que tenemos de expresarnos y pensar, hemos perdido ese derecho como muchos otros, teníamos más en la Transición que ahora".

- "Con un tuit me puse en contra a todos los partidos de este país, así que cerré las redes sociales y que cada uno haga lo que quiera".