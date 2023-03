Miguel Bosé cuenta en 'El Hormiguero' cómo le quitó una novia a Julio Iglesias

El Hormiguero recibió la visita de Miguel Bosé y José Pastor, que acudieron al espacio de Antena 3 para presentar Bosé, la serie sobre la vida del cantante, donde el actor interpreta al cantante en la ficción durante la década de los 70.

Se trata de una de las apuestas la nueva plataforma de streaming SkyShowtime, que estrenará en España la ficción el próximo 3 de marzo. La serie sigue la vida del conocido artista revelando las historias que hay detrás de algunas de las canciones más míticas de la música española.

Miguel Bosé y @JosePastorr_ nos presentan “Bosé”, una serie sobre la vida del cantante que se estrena en @SkyShowtime pasado mañana #BoséPastorEH pic.twitter.com/LyBBczIDSi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2023

Ambos entraron en el plató del programa montados en un coche descapotable para celebrar la décima visita de Bosé, por lo que se convirtió en miembro del Club Platino de El Hormiguero.

Pablo Motos dio paso a un vídeo donde se repasaban todas las veces que había acudido el artista al programa, destacando los momentos más importantes.

Entre la multitud de anécdotas personales que comentó Bosé con el presentador, Motos quiso destacar una: "¿Cómo le levantaste la novia a Julio Iglesias?".

"Él me invitó a su casa y me dijo que tenía que ir al estudio a mirar algo. Yo me quedé en la terraza de la casa con la piscina enfrente. De repente, una mujer se lanzó al agua y vino nadando hacia mí", recordó el cantante.

Continuó contando que "cuando salió del agua me preguntó quién era, le dije como me llamaba y ella me dijo que era Giannina Facio. Nos miramos, nos fuimos y pasamos cuatro años juntos".

Además, el artista desveló un dato curioso sobre una canción de su discografía: "La canción de Nena se la dediqué a ella", comentó.