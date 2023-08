El PP retira la bandera gigante que Vox le exigió izar en el castillo de Alba de Tormes

La alcaldesa de Alba de Tormes (PP) ha retirado en el último momento la gran bandera española que se iba a izar este domingo, a exigencia de Vox, en el castillo de los duques de Alba de esta localidad salmantina, según han explicado ambos partidos.

Juan Antonio Pascual Pastor (Vox), teniente de alcalde y concejal de Turismo y de Desarrollo Local, había anunciado que este sábado se izaría una bandera "de 30 metros por 4" en esta fortaleza del siglo XII coincidiendo con la inauguración del mercado medieval.

Allí en lo alto del castillo la había dejado lista este viernes el único concejal de Vox, pero "la alcaldesa fue después y se la llevó", según ha explicado Pascual, quien supo de lo ocurrido ya este sábado.

"Me dijo que Patrimonio no nos deja, que tampoco la Casa de Alba, así que se ha inaugurado el mercado sin bandera", ha indicado. Preguntado por si esto supone una ruptura en su pacto de Gobierno, ha dicho que es "una fisura".

Colocar una gran bandera española en el castillo era uno de los puntos del pacto de Gobierno que suscribieron PP y Vox en Alba de Tormes. "El pacto sigue en marcha, todos los matrimonios discuten", ha zanjado Pascual.

"La colocó sin consultarme"

La alcaldesa, Concepción Miguélez (PP), ha confirmado que sí retiraron la bandera. "No tenemos autorización para izar una bandera nacional", ha argumentado.

Preguntada entonces sobre por qué adquirieron este compromiso con Vox, ha indicado: "Teníamos el acuerdo de poner una bandera, pero no hemos solicitado la autorización a Patrimonio".

"Colocarla en el castillo el viernes no se me consultó, me dijo que no la pondría y estaba puesta. La retiramos sobre las diez de la noche, y era de 30 metros por 1,5", ha explicado la alcaldesa.

El PP gobernaba con Ciudadanos este municipio de 5.000 habitantes, situado a 19 kilómetros de Salamanca. Tras el 28-M, el PP podría haber gobernado en minoría, como le ofreció el PSOE, pero finalmente hizo un pacto de Gobierno con el único concejal que sacó Vox.