¿Cuánto dinero es correcto dar de regalo si me invitan a una boda?

La invitación a una boda puede ser una alegría o convertirse en toda una pesadilla para los bolsillos, especialmente si se juntan dos celebraciones en un mismo año. Y es que, según datos del INE, el número de bodas aumentó un 63% en 2021 tras la pandemia, y la cifra sigue subiendo.

Si es la primera vez que acudes a una seguramente estés preguntándote cuánto dinero debes dar a los novios como regalo para no desentonar. Te lo contamos.

El coste del 'cubierto'

En su origen, 'la manzana' - que es el nombre que recibe el dinero que los invitados dan a los novios como regalo de bodas- tenía como objetivo cubrir los gastos por persona, es decir, lo que costaría la cena de cada invitado.

Sin embargo, actualmente los presupuestos de las bodas se ven inflados por la decoración, las flores y otros muchos extras, por lo que, la cifra media se sitúa, según datos de Google y ESADE Business School, en 20.500 euros. Por tanto, con 130 invitados de media, la cifra por cada uno ronda los 150 euros.

Además, esta manzana, que a menudo consistía en muebles y electrodomésticos para ayudar a iniciar la vida en común de la pareja, ya no tiene demasiado sentido porque la mayoría de novios ya conviven antes de la boda, por lo que prefieren el dinero.

La relación con los novios define la cifra

Esto no es matemático. O al menos, no del todo. La cantidad de dinero que se ofrece a los novios depende de dos factores principalmente. El primero es la capacidad económica de cada uno. El segundo, probablemente el más determinante, lo marcará la relación que se tenga con los novios:

Conocidos

Para aquellas invitaciones que no te hacen demasiada ilusión y a las que no vas a acudir, o acudes sin demasiado entusiasmo porque no tienes relación con los novios, la cantidad podría rondar los 100 euros.

Amigos o familiares lejanos

Si quien se casa es un amigo o un familiar lejano, cubrir los gastos de tu cubierto es suficiente, por eso, entre 100 y 200 euros puede ser una cantidad adecuada.

Amigos íntimos y hermanos

Si la boda es de tu hermano o hermana, o de uno de tus mejores amigos, seguramente estés pensando en un regalo más especial. Por eso, la cantidad que se otorga en este tipo de vínculos ronda los 200/300 euros por persona, aunque hay quienes llegan a los 500. Por supuesto, los factores personales de cada relación serán determinantes.

Hijos, padres y familiares muy cercanos

Si el que se casa es tu hijo, lo más probable es que, además del regalo, estés pensando en ayudar a la pareja en los gastos de la boda, por lo que, la cifra suele partir de los 500 euros en adelante.