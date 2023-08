El presidente de Activistas Taurófilos defiende la vuelta de los toros a Gijón con una polémica frase: "No sufren como una violada"

Los toros regresaban este martes a Gijón después de dos años de parón y, con ellos, la polémica. Si el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, dejaba claro en sus redes sociales que las corridas de toros "son maltrato animal", otros decidían defender la feria taurina con declaraciones que han levantado las iras de algunos usuarios de Twitter y vecinos de la ciudad asturiana.

El activista Fernando Fernández Guerra, presidente de Activistas Taurófilos Asturianos (Astas) y que ocupó el puesto número once en la lista electoral de Vox al ayuntamiento de Gijón en las pasadas elecciones municipales de mayo, aseguró, ante cientos de manifestantes que protestaban contra las corridas, que "los toros no sufren como puede sufrir una violada por cuestiones de honor, de dignidad". El líder activista añadió que "solamente conocen el daño físico y ese daño físico no ha sido jamás demostrado en términos científicos".

El presidente de Astas fue un poco más allá y continuó con su alegato: "La sangre no es síntoma del dolor, de un dolor definitivo", dijo, "a veces sangramos por la nariz y causa mucho menos dolor que una fractura de húmero que no tiene sangre".

Unas palabras de las que se han hecho eco algunos usuarios de Twitter, ahora X, y que no han dejado indiferente a nadie. "¿Cómo pueden estar en contra de los toros cuando escaldan centollos, comen angulas o maltratan a sus perroflautas fumando porros?", se preguntó Fernández durante su intervención en la televisión local.

Maltrato animal

El regreso de la feria taurina a Gijón no ha estado exento de polémica. Este mismo martes, antes del comienzo de las corridas, más de mil quinientas personas, según las fuerzas de seguridad, acudían a la manifestación antitaurina convocada por la Asociación Nacional Animales con Derechos y Libertad (Anadel).

Horas antes, Barbón se significaba en redes con respecto a la decisión de la corporación municipal de dar de nuevo cabida a la Feria de Begoña. "Mirad esta imagen y decidme, con independencia de que queráis prohibir las corridas de toros o no, si veis a un animal sufriendo o no. Y si veis a un animal sufriendo, y sufriendo además durante un buen rato hasta que muere, es que hay maltrato animal. Punto final", escribía con una fotografía de un toro moribundo.

Tampoco quiso callarse ante las palabras del presidente de Asta. "Nunca se ha demostrado científicamente que los toros no sufran. Igual que nunca se ha demostrado que la tierra sea plana. Sencillamente, porque es imposible", sentenció.