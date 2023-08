Dabiz Muñoz se somete a un gran cambio físico gracias al deporte y a la alimentación para solucionar sus problemas de salud

El cocinero Dabiz Muñoz, que hace un mes fue padre con Cristina Pedroche de una niña, Laia, llevaba algunos meses con unas molestias físicas, que le hicieron acudir al médico para averiguar la causa. Así lo ha contado en su Instagram.

"Me hice unos análisis de sangre y unas pruebas del aparato digestivo porque me sentía mal en general. Los análisis salieron regular en glucosa, colesterol y un par de indicativos más que hicieron que el médico me sacase tarjeta amarilla", ha escrito.

Junto al texto comparte dos fotos en las que evidencia un notable cambio físico, más delgado y musculado. La explicación de este proceso la da él mismo.

"Además, estaba haciendo poco deporte, estaba cansado todo el día, dormía mal y con muy poca energía, y quien me conoce, sabe que soy un tipo hiperactivo y con energía casi ilimitada. Quizás cuando era joven, me valía todo, pero está claro que a mis 43 años, tengo que cuidarme si quiero seguir haciendo todo con la máxima intensidad, dedicación, esfuerzo y sacrifico a la que estoy acostumbrado todos estos años".

"Así que hace 4 meses y medio me fui a un nutricionista amigo de hace años @equidieta y aprendí que no solo lo que comes importa -continúa el chef-. Cómo lo comes, cómo lo combinas y cuándo lo comes es lo más importante. Entendí cómo tiene que ser mi plato de comida cada día, qué tiene que tener y qué no, y lo extrapolé a mi vida y mi trabajo, cosa difícil pero no imposible".

"No he seguido la dieta al 100% ni mucho menos, mis semanas se ocupan cocinando y probando cosas durante muchas horas, pero entenderlo y querer cambiarlo, con mucha fuerza de voluntad y disciplina me hizo empezar a sentir menos molestias en el aparato digestivo, acostarme más ligero y sobre todo levantarme con una energía inusitada, madrugando como nunca, y estirando los días sintiendo que son mucho más largos", matiza Muñoz pletórico.

El resultado de esta transformación es muy satisfactorio: "Me siento muchísimo más creativo, atrevido en las ideas, rápido y productivo mentalmente. Muchos días me siento como un puto cohete".

Dabiz Muñoz, que practica running desde hace tiempo, ha decidido alternar este deporte con otros igualmente provechosos para su estado de forma. "Evidentemente, esto ha ido acompañado de mucho deporte, pero no solo correr como antes, que me producía mil dolores y lesiones, ahora sigo corriendo, me flipa, pero lo cruzo con otros deportes que me divierten también mucho, como la bici, el pádel, el yoga… y sobre todo la fuerza, que también he entendido, que para hacer otros deportes de impacto, la fuerza es mandatoria y obligatoria".

Y concluye con un aviso para quienes estén en su situación: "Un secreto más, y muy importante en todo este proceso, casi 0% alcohol, solo muy esporádico y con mesura".

La primera en comentar este cambio de mentalidad y de actitud ha sido su mujer, Cristina Pedroche. "Eres el mejor. Aquí también. Constancia, fuerza de voluntad y disciplina. Te amamos".