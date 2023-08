Un comensal consigue conquistar a su cita de 'First Dates' cantando un tema de Antonio José

Cada comensal que acude a First Dates en busca del amor tiene algún truco o habilidad para intentar conquistar a su pareja de la noche, como hizo Javier con Julia.

Nada más entrar en el local de Cuatro, Carlos Sobera le sacó un parecido: "Eres igual que Sergio Dalma", admitió el presentador, mientras que el valenciano comentó en su presentación que "lo he dado todo en las relaciones que he tenido".

Javier explicó que trabajaba como peletero y que tenía un grupo de música que versionaba temas de los 80: "Tengo muchas canciones preferidas, pero sobre todo me inclino por las románticas. Estoy buscando a una mujer sencilla, que le guste viajar y disfrutar de sus amigos", afirmó.

Julia, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Julia: "Cuando estoy enamorada soy una bomba porque todo es felicidad", comentó entre risas en su presentación antes de conocer a quién iba a ser su pareja de la noche.

Nada más ver a Javier, se sintió un poco decepcionada: "Al verlo no me ha acabado de gustar mucho, la verdad", reconoció la trabajadora de una sala de bingo.

Poco a poco se fueron conociendo un poco más hablando de aficiones y de relaciones pasadas hasta que, en un momento de la cena, el valenciano se levantó de la mesa para ir al baño.

Ese instante lo aprovechó Julia para mandarle un audio a su hermana, pero no lo pudo acabar al ver aparecer a su cita, micrófono en mano, interpretando el tema Grito de Antonio José.

Julia y Javier, en 'First Dates'. MEDIASET

Ese detalle desmontó su primera impresión y la conquistó por completo: "Ha sido una sorpresa porque se había ido y cuando volvió y se puso a cantar, no me lo podía creer", reconoció la valenciana.

"Me ha cantado mirándome a los ojos y me he quedado...", señaló Julia, asombrada por la capacidad del comensal de interpretar el tema de Antonio José en directo.

Al final, la valenciana sí que quiso tener una segunda cita con Javier: "Me ha gustado como es y me he reído mucho en la cita". Él, por su parte, coincidió con Julia: "Habrá que conocerse un poquito más...", concluyó.