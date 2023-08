María, en 'First Dates: "Modernidades como el poliamor o el amor libre no van conmigo"

"Hay muchas modernidades hoy en día que no van conmigo. Por ejemplo, el poliamor, el amor libre, el compartir con otras parejas... no, no me va"; afirmó María en su presentación en First Dates.

Laura Boado fue la encargada de recibir a la toledana, que le contó a la camarera del programa de Cuatro que no había tenido suerte en el amor: "Nunca he tenido pareja estable. Me gustaría encontrar a un chico respetuoso, amable y buena persona".

Su cita fue Juan: "Vengo al programa buscando a alguien para estar con ella toda la vida", admitió en su presentación. Al verse en la barra, ambos se quedaron un poco cortados, y fueron las gemelas Zapata, invitándoles a brindar con sus bebidas, las encargadas de ayudarles a romper el hielo.

María y Juan, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la cena, la timidez entre la pareja continuó, aunque consiguieron hablar de sus respectivas localidades, de sus anteriores relaciones o sus aficiones.

El momento clave de la velada fue cuando el madrileño le dijo a María que estaba buscando a alguien para toda la vida y al saberlo, la toledana sintió que estaban buscando lo mismo.

Al final, María sí que quiso tener una segunda cita con el comensal: "Me ha parecido un chico amable, educado y centrado". Él, por su parte, coincidió con su pareja de la noche en que le gustaría volver a quedar.