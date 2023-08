Fran se sincera en su presentación de 'First Dates': "Soy un sinvergüenza"

"El amor es como un elixir que todo lo puede diluir, por eso el amor es tan maravilloso", afirmó Carlos Sobera al comienzo de First Dates, justo antes de que llegara Fran al restaurante de Cuatro.

El barcelonés admitió en su presentación que "soy un sinvergüenza, es lo que hay. ¿Por qué? Todo me la pela todo tres pepinos, la vida solo es una y soy fan del Carpe Diem".

El gestor le contó a Sobera que llevaba soltero 6 años porque no encontraba a nadie afín a él. "Me gustaría encontrar a una persona independiente, con su propio camino", explicó.

"Pero fiel y dentro de una relación cerrada. Eso sí, no me gusta nada estar en casa metido, quiero estar con mis amigos y me encanta cualquier plan cultural", añadió.

Su cita fue Jorge: "Soy muy curioso, siempre estoy buscando cosas para aprender, leer cosas nuevas, irme a ver un micro teatro... son circunstancias que me atraen un montón", comentó el madrileño.

Mientras que al consultor le gustó que Fran se pareciera a él, "con barbita y tal", al barcelonés le chocó que tuvieran el mismo look: "Me suelo fijar en gente distinta, con más pelo que yo".

Jorge y Fran, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la cena comentaron que ambos estaban opositando y que no les importaría cambiar de lugar de residencia, sobre todo Jorge, que confesó que le gustaría irse a vivir "a un lugar con playa".

Fran le preguntó a Jorge por sus aficiones: "Me gusta la montaña, hacía crossfit y me he sacado el abono de teatros", respondió el madrileño. "También la playa, pero soy más de chiringuito que de bañarme". Fran le comentó que él hacía triplete: "Nadar, sol y al chiringuito".

Al final, el madrileño sí que quiso tener una segunda cita: "Creo que podemos conocernos mejor y llegar a tener una bonita relación". El barcelonés coincidió con Jorge: "Tiene una conversación muy interesante".